TÜSİAD’ın ismi değişti

TÜSİAD, 'kadın-erkek' eşitliğini gözetmek için yıllar sonra adım attı. İki kadın başkan döneminde tartışılan değişiklik Başkan Erol Bilecik'e kısmet oldu. Dün gerçekleşen 48'inci Genel Kurul'da yapılan tüzük değişikliğiyle, derneğin kısa adı değişmezken, açılımı 'Türk Sanayici ve İşadamları Derneği' yerine 'Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği' oldu. Kurucu başkan olan ve geçen yıl vefat eden Feyyaz Berker'le ilgili bir anma etkinliğinin de yapıldığı genel kurulda, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Feyyaz Berker'in ortağı Nihat Gökyiğit konuşma yaptı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da hain darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin toparlanmaya devam ettiğini söyledi.

ALİ KOÇ'TAN SONRA ÖZİLHAN DA...

Özilhan'ın konuşmasının en ilgi çekici bölümü ise liberal demokrasinin tüm dünyaya barış ve refah getireceği beklentisinin içinin boş çıkması oldu. 2015'te kapitalizm karşıtı benzer çıkışı Ali Koç da yapmıştı. B20'de konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, "Eşitsizliğin ortadan kalkması için kapitalizmin ortadan kalkması lazım" demişti. TÜSİAD toplantısında Başkan Erol Bilecik de AB ile müzakereler fiilen ilerlemese de sürecin resmen kopmaması gerektiğine değindi. Hain terör odaklarına en etkin güvenlik önlemleri ile darbe vurulduğunu söyleyen Bilecik, "Bunlar yapılırken, yasama, yürütme ve yargımızı en ileri demokratik standartlara taşımak için her zaman devletimize destek olacağız" diye konuştu. Genel Kurul'da, "2018 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi" raporu açıklandı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.5 büyüyeceği vurgulandı. Yıl sonu enflasyonun yüzde 9.8 olacağı tahmin edilen raporda, işsizliğin ise yüzde 10.5 seviyelerinde gerçekleşeceği belirtildi. TÜSİAD'a üyelik aidatı da yıllık 43 bin 500 lira olarak belirlendi. Derneğe 117 yeni üye katılırken, toplam üye sayısı 643'e çıktı.