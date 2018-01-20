2018’in en gözde pazarı Afrika olacak

MÜSİAD
olarak 2018 yılını "Afrika
Yılı" ilan ettiklerini söyleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Bu nedenle Afrika kıtasında teşkilatlanma çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Şu anda Nijerya, Nijer, Sudan, Fildişi Sahili ve Senegal'de teşkilatlarımız mevcut. Etiyopya, Gana, Uganda, Tanzanya ve Kenya'da da teşkilatlanmak istiyoruz" dedi. Sudan'da gerçekleştirilmesi planlanan TİGEM projesinde de MÜSİAD olarak aktif rol oynamayı hedeflediklerine vurgu yapan Kaan 2018 hedef pazarlarına ilişkin şu açıklamaları yaptı: "Tarım alanında yapılacak olan yatırımın her aşamasında, hem üretim hem paketleme hem de satışında olmak üzere birçok alanda, MÜSİAD üyeleri proje içerisinde yer alacak. Bu bağlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sudan'ın yaklaşımı ve Türkiye adına pozitif ayrımcılık yapması, partner olarak Türkiye'yi seçmiş olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Bu anlamda, şu anda mevcut olan iş adamlarımız ve MÜSİAD üyeleri bölgede daha rahat bir şekilde yatırımlarını sürdürebilecek. Bu yatırımların içerisinde hem sanayi, hem ticari hem de kültürel anlamda birçok alanda faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Sudan'a ek olarak Çad ve Tunus'la ilgili konularda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem yönetimi hem de iş adamları olarak bulunduğumuz ülkelerde ticarete sadece mal satmak olarak bakmıyoruz. Aynı zamanda, kültürel çalışmalar da yürüterek iş birliğimizi kardeşlik çerçevesinde yürütmeyi en büyük amaç olarak görüyor ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. MÜSİAD olarak belirlediğimiz küresel vizyon çerçevesinde faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu minvalde hedeflerimizin ana eksenini; yurt dışı ağımızı genişletmek ve dünyanın muhtelif noktalarında aktif rol almak oluşturuyor. Bizler, "Varlığını fiziken hissettirmediğin yerde, ticaretin oyun kurucusu olamazsın" prensibi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda, Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonumuz, 2017 yılı içerisinde dünyanın muhtelif bölgelerine temsilcilik ataması gerçekleştirdi ve yurt dışında birçok şube açılışına imza attı. Göreve geldiğimiz 3 Haziran tarihinden bu yana, Benin, Şangay, Tayvan, Almaty, Astana, Belçika, Dubai ve Berlin'e temsilcilik atamaları yapılırken; 9 Eylül 2017 tarihinde de İngiltere'nin Başkenti Londra'da şube açılışı gerçekleştirildi. Yurt dışındaki faaliyetlerimizi, 01- 03 Aralık 2017 tarihleri arasında, Hollanda'nın Rotterdam, Den Haag ve Utrecht şehirlerindeki şube açılışlarımız ve yurt dışı şube çalışmalarımızla sürdürdük. Ayrıca 2018 yılı sonuna kadar Belçika, Bakü, Tiflis, Kazakistan, Malezya, Berlin ve İsveç'te şube açmayı hedefliyoruz. Buna ek olarak ilerleyen süreçte ABD'de 50 eyalette 50 temsilcilik hedefimiz bulunuyor. TİCARET DİPLOMASİSİNİ GELİŞTİRİYORUZ
MÜSİAD olarak bir diğer önemli hedefimiz ise ticaret diplomasinin geliştirilmesi. Bu kapsamda ilişki kurduğumuz kurumlarla MOU anlaşmaları imzalayarak üyelerimize fayda sağlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda, MÜSİAD ABD Şubemizin ev sahipliğinde, New York'da gerçekleştirdiğimiz "World Business Summit" programı ve Japonya şubemizin öncülüğünde Kumatu Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz MoU anlaşması bu çalışmaların güzel örneklerindendir. Bu bağlamda, New York'taki etkinliğimizde, Ekonomi Bakanımız Sn.Nihat Zeybekci'yi ağırladık. Farklı sektörlerden iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdiğimiz bu etkinlikte, hem Türkiye'den hem de Amerika'dan üst düzey bürokratları ve işadamlarını da buluşturmuş olduk. Bu organizasyonu, iki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hususunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Eylül ayında, Münih Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Bu Genel Kurulun hemen akabinde Avrupa Başkanlar Toplantısını düzenledik. Yaptığımız bu toplantıyla da MÜSİAD olarak 2018 yılındaki Avrupa stratejilerimizi belirledik. Bir önceki dönemin stratejilerini ve hayata geçirilen faaliyetleri de değerlendirdiğimiz toplantıda, önümüzdeki süreçle ilgili yol haritamızı çizdik. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2018'de de teşkilat ağımızı güçlendirmek adına dünyanın farklı noktalarına yayılma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Bu minvalde dünyanın farklı lokasyonlarında 20 yeni farklı irtibat noktasının açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki iki yıllık dönemde de yurtdışı üye sayımızı 2 bin 500'e çıkarmayı amaçlıyoruz. MÜSİAD olarak ticari faaliyetlerimizin en temel ayağını fuarlar oluşturuyor. Küresel ve bölgesel ölçekte yatırımlarımızı arttıracak ve yeni iş alanları oluşturacak fuar organizasyonları düzenlemeye devam ediyoruz. Bu bağlamda 17-19 Ocak 2018 tarihleri arasında Katar'ın Başkenti Doha'da 2. Expo Turkey by Qatar fuarının ana partnerliğini üstleniyoruz. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, mobilya, makine, yapı malzemeleri, lojistik, bilgi teknolojileri, gıda, sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı MÜSİAD 2. ExpoTurkey by Qatar'da, Türk iş dünyası yeni yatırım anlaşmalarına ve iş birliklerine imza atacak. Yaklaşık 150 firmayla katılım göstereceğimiz fuarda, üyelerimizin ve firmalarımızın katkısıyla iki ülke arasındaki yıllık ihracat hacmini ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara, yıllık doğrudan yatırımı da 3 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz." KÜLTÜR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
Kaan, "Önem verdiğimiz bir diğer konu da MÜSİAD Kültür ve Ticaret Merkezleri açılması. Bu konu ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu kültür ve ticaret merkezlerini Türkiye için önemi haiz ülkelerde açmayı planlıyoruz. AGİK, AFGİK, ABGİK, APGİK, MENAGİK gibi Genel İdare Kurullarımızın toplantılarını belirli periyotlarla belirtilen bölgelerde düzenlemek istiyoruz. Bu toplantılarda, MÜSİAD üyelerimizin ve Türkiye'nin mevcut sorunlarını masaya yatırıp, çözüm önerilerimizi paylaştı ğımız, aynı zamanda da ülke ekonomisine katkı sunacak konuları değerlendirdiğimiz bir ortam oluşturmayı planlıyoruz. Ayrıca çeşitli ülkelerde iş zirveleri düzenlemek istiyoruz. Organize edeceğimiz bu faaliyetlerle birlikte söz konusu ülkelerle hem üyelerimizin hem de ülkemizin arasındaki ticari ilişkilerin artırılmasını istiyoruz" diye konuştu.