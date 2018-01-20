30 yıldan fazla çalışan 233 bin emekli ikramiye aldı

Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK
), kamuda 30 yılın üstünde hizmeti olan 233 bin emekliye toplam 1 milyar liradan fazla ödeme yaptı. Yaklaşık 450 bin emekliyi ilgilendiren imkândan yararlanmak isteyenlerin 29 Ocak'a kadar başvurmaları gerekiyor. 2017'nin başında yasalaşan torba kanun kapsamında, 7 Ocak 2015'ten önce aylık bağlanan memurlara 30 yıldan fazla olan hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkânı tanınmıştı. Toplamda 450 bine yakın emekliyi ilgilendiren imkâna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017'den önce başvuruda bulunup dava açmamış olanların müracaatları yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayıldı. Kapsamdaki diğer emeklilere yasanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak'ı takip eden bir yıl içinde başvurmaları şartı getirilmişti.