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Çeyrek bugün ne kadar oldu? - 20 Ocak Cumartesi altın fiyatları ne kadar? - İşte yanıtı

Geçtiğimiz hafta piyasasında yaşanan hareketlilik bu hafta da devam etti. Bu alana yatırım yapacak olan binlerce vatandaş hafta başından bu yana '' ne kadar'' ve '' ne kadar'' sorularının cevabını sık sık araştırdı. Çeyrek, gram ve diğer tüm altın fiyatları son durumu buradan takip edebilirsiniz. Peki 20 Ocak Cumartesi altın ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 20.1.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 12:36
Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? - 20 Ocak Cumartesi altın fiyatları ne kadar? - İşte yanıtı

Bu haftanın en çok merak edilen konularından bir tanesi yine fiyatları oldu. Yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar son durumu yine sabah.com.tr'de yakından takip etti. '' ne kadar'' ve '' ne kadar'' gibi soruların yanıtı binlerce kez araştırıldı. Düğünlerde veya hediyelik olarak verilebilen çeyrek fiyatı ise en çok ilgiyi gördü. 20 Ocak Cumartesi günü altın fiyatlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

20 OCAK CUMARTESİ ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları sayfamız ile çeyrek, cumhuriyet, gram, tam, yarım, ata ve diğer tüm güncel rakamları bu haber üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte güncel fiyatlar;

GRAM ALTIN

Alış: 163,15

Satış: 163,25

ÇEYREK ALTIN

Alış: 260,19

Satış: 266,07

YARIM ALTIN

Alış: 518,75

Satış: 532,15

TAM ALTIN

Alış: 1.044,01

Satış: 1.070,00

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 1.074,00

Satış:1.084,00

ATA ALTIN

Alış: 1.073,28

Satış: 1.100,10

14 AYAR ALTIN

Alış: 92,06

Satış: 92,13

18 AYAR ALTIN

Alış: 118,71

Satış: 118,80

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 148,31

Satış: 148,42

Piyasada çok el değiştiren ve kullanımı yoğun olan altınların ağırlıkları:

Çeyrek Altın Gramı: 1.754 gr (1.75)
Yarım Altın Gramı: 3.508 gr (3.50)
Tam Altın Gramı: 7.016 gr (7.01)
Cumhuriyet Altını Gramı: 7.216 gr (7.21)
Beşli Altın Gramı: 36.05 gr

piyasalar
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Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? - 20 Ocak Cumartesi altın fiyatları ne kadar? - İşte yanıtı
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