Cumhurbaşkanı Erdoğan NG Kütahya 15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası'nı açtı

Fabrikanın inşasında katkısı olanları da tebrik eden Erdoğan, üretimin büyük bölümünün ihracata dönük olmasının, 150 milyon liralık yatırımla yapılan fabrikanın değerini daha da artırdığını vurguladı.

NG KÜTAHYA GRUBU'NA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu güzel eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Nafi Güral'a, Erkan Güral'a ve NG Grubun tüm yöneticilerine, şehitlerimizin adına ve şanına ithaf eden bu aileye gösterdikleri vefa sebebiyle milletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Mimarından işçisine, fabrikanın inşasında katkısı olan herkesi tebrik ediyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu ismin verilmesinden memnuniyet duyuyorum"

"15 TEMMUZ İSMİNİN VERİLMESİNDEN AYRICA MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Erdoğan konuşmasını şöyle bitirdi: "Üretiminin büyük bir bölümünün ihracata dönük olması 150 milyon liralık bir değeri olan bu fabrikanın değerini daha da artırıyor. Kütahya'nın geleceği için atılmış önemli bir adım olarak da görüyorum. Fabrikamızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. NG Kütahya Gruba hem bu fabrikayı inşa ettiği hem de 15 Temmuz Şehitlerine gösterdiği vefa için tekraren teşekkür ediyorum"

"KÜTAHYA SERAMİK, İNANIYORUM Kİ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE DE FARKLI BİR YERE SAHİP OLACAK"

Esere 15 Temmuz şehitlerinin isminin verilmesinden dolayı ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Şehitlerimize böylesine bir vefa gösteren Kütahya Seramik, inanıyorum ki milletimizin gönlünde de farklı bir yere sahip olacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişiminde ve terörle mücadele operasyonlarımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Rabbim'den sağlık ve afiyet temenni ediyorum." diye konuştu.

'MADE İN TURKEY' OLARAK GİDECEK OLMASI, 'NAMIN YÜRÜSÜN TÜRKİYE' DEMEKTİR"

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı şiirde deniyor ki: 'Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir, tarih kendin yazıyorsan eserindir.' Evet, Türk milleti, 15 Temmuz'da bir kez daha tarih yazdı. Milletimizin kanıyla yazdığı tarihi işte burada olduğu gibi iş adamlarımız, işçilerimiz de alın terleriyle daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyorlar. Eserlerle taçlandırılmamış zaferler eksik kalmaya mahkumdur. Hele hele Kütahya'dan çıkıp dünyanın değişik ülkelerine, ta Çin'e kadar sizin alın terinizin eserlerinin ulaşacak olması, ihraç ürünü olarak oralara kadar varacak olması ve 'Made in Turkey' olarak gidecek olması, 'Namın yürüsün Türkiye' demektir."

"KÜTAHYA, İNŞALLAH BÖLGESİNİN 2023 HEDEFLERİMİZİ OMUZLAYAN ŞEHRİ OLACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz zaferini her alanda çok daha büyük eserler ortaya koyarak ilelebet yaşatmak ve büyütmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkemizin her şehrini kalkındırmamız, ülkemizin her şehrini birer birer üretim ve istihdam üssü haline getirmemiz gerekiyor. Bütün yükü sadece birkaç şehrimizin, birkaç bölgemizin sırtına yıkarak hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Kütahya, inşallah bölgesinin 2023 hedeflerimizi omuzlayan şehri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜRAL AİLESİNE GÜVENİYORUM"

Devletin eğitimden sağlığa, ulaşımdan teşviklere kadar açtığı yolun özel sektörün bu tür yatırımlarla şehirleri kalkındırmasını kolaylaştırmak için olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kütahya'nın hedeflerine varmasını sağlayacak olan, kendi potansiyelini harekete geçirebilme, kendi imkanlarını kullanabilme gücüdür. Bu konuda ben sizlere güveniyorum, Güral ailesine güveniyorum. Selçuklu'dan beri ülkemizin tarihindeki tüm kritik dönemlerde önemli bir rol üstlenen Kütahya'nın büyük ve güçlü Türkiye davasının da en büyük destekçisi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından fabrikanın açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Nafi ve Erkan Güral tarafından seramik pano hediye edildi.

DEV PROJELERDE TERCİH EDİLEN BÜYÜK EBATLI ÜRÜNLER BURADA ÜRETİLİYOR

Bir yandan yatırım sürerken üretimin de başladığı 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası, büyük çaplı üretimiyle dikkat çekiyor. NG Kütahya Seramik, 120*240, 180*210, 60*240 ölçülerinde büyük çaplı üretimde fark yaratarak, dev projelerde gücünü gösteriyor. Havalimanı, alışveriş merkezi, otel, hastane gibi projelerde tercih edilen büyük ebatlı ürünler burada üretiliyor.