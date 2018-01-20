‘Ekonomi beklenenden iyi performans gösterdi’

Koç
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye
ekonomisinin 2017'de beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini belirterek, bunda vaktinde alınan önlemlerin etkili olduğunu, bu kararların özellikle de iç talebi destekleyerek büyümeye katkı sağladığını ifade etti. Koç Holding
'in kurumsal dergisi Bizden Haberler'e değerlendirmelerde bulunan Koç, istikrarsızlıklara rağmen 2017'nin dünya ekonomisi açısından tahmin edilenden çok daha iyi bir yıl olduğunu kaydetti. Koç, ekonomideki canlanmanın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin elindeki ekonomik ve siyasi kozların büyümesinin Avrupa ile entegre olabilmesine bağlı olduğunu ifade eden Koç, "Avrupa Birliği ile entegre bir Türkiye, Amerika, Ortadoğu
ve Uzak Doğu için de daha önemli bir stratejik ortak demektir. Hepimiz konumumuzun farkında olmalı, ülkemizin itibarını güçlendirmek için cesur adımlar atmalıyız" dedi.