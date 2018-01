Erkan Güral: Üretirken şehitlerimizi yâd edeceğiz

Erkan Güral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılışı yapılan fabrikanın hemen yakınında yeni bir fabrika daha yapacaklarının sözünü verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "NAMIN YÜRÜSÜN TÜRKİYE''

"Türk milleti 15 Temmuz'da bir kez daha tahrip oldu. Milletimizin kanıyla yazdığı tarihi, burada olduğu gibi iş adamlarımız, işçilerimiz de alın terleriyle daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyoruz. Eserlerle taçlandırılmamış zaferler eksik kalmaya mahkumdur.''

"Kütahya'dan çıkıp dünyanın değişik ülkelerine, taa Çin'e kadar sizin eserlerinizin ulaşacak olması, ihraç ürünü olarak oralara kadar varacak olması ve Made in Turkey olarak gidecek olması, 'Namın yürüsün Türkiye' demektir"

''KÜTAHYA, BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE DAVASININ DA EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fabrika açılışında yaptığı konuşmada şunlara dikkat çekti. "Kütahya,bölgesinin 2023 hedeflerini omuzlayan bölge olacaktır. Açılışını yaptığımız eseri şehrimize kazandıran, şehitlerimizin adına, şanına ithaf eden Güral ailesine, bu gösterdikleri vefa sebebiyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Selçuklu'dan beri ülkemizin tarihindeki tüm kritik dönemlerde önemli bir rol üstlenen Kütahya'nın büyük ve güçlü Türkiye davasının da en büyük destekçisi olacağına inanıyorum"

GÜRAL: "ÜRETİRKEN ŞEHİTLERİMİZİ YAD EDECEĞİZ"

Açılışta yaptığı konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarına nail olmanın heyecanı ve gururu içerisinde olduklarını belirterek başlayan Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, şunları söyledi:

"Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz fabrikanın vücuda gelmesindeki en büyük pay, hain darbe girişimini önleyen şanlı şehitlerimize, aslan yürekli gazilerimize, kahraman milletimize ve Başkomutanımız, Önderimiz, Cumhurumuzun Reisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Bu ülke bize şehitlerimizin emanetidir. Bu fabrikanın bacalarından çıkan dumanı her gördüğümüzde, makinelerden gelen sesleri her işittiğimizde, üretilen seramiklere her dokunduğumuzda 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi minnet ve hürmetle yâd edeceğiz. Allah onlardan razı olsun. Milletimizi ve ülkemizi hainlerden korusun. Sayın Cumhurbaşkanım Allah sizi başımızdan eksik etmesin."

"FABRİKAMIZDA SADECE SERAMİK DEĞİL AYNI ZAMANDA GURUR ÜRETİYORUZ"

9 AYDA TAMAMLANDI

Erkan Güral, babası Nafi Güral'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden 2 gün sonra Kütahya Meydanı'nda, 10 bin kişiye karşı yaptığı konuşmada verdiği talimatın ardından hemen fabrika yatırımına başladıklarını ve 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi. Erkan Güral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılışı yapılan fabrikanın hemen yakınında yeni bir fabrika daha yapacaklarının sözünü verdi:

"Bu fabrika henüz üretime başlamadan Nafi Bey'in talimatıyla üretim kapasitesini yüzde 50 oranında artıracak tevsi anlaşmalarını yaptık. Şu anda 300 olan istihdam sayımızı nisan ayında devreye girecek yeni fırınlar ile 500'e çıkaracak ve toplam yatırım bedelini 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız. Emeği geçen herkese huzurlarınızda içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, açılışını yaptığımız fabrikanın hemen yanı başında yeni bir fabrika daha yapacağımızın da sözünü veriyorum.''

"SADECE SERAMİK DEĞİL, GURUR ÜRETİYORUZ"

''Bu fabrikada seramik değil aynı zamanda gurur üretiyoruz. Şu anda Cumhuriyet tarihimizin ve dünyanın yapımı devam eden en büyük projesi olan İstanbul 3. Havalimanının seramiklerini bu gururla üretiyoruz. Yetmiyor bu ürünleri seramiğin doğduğu topraklar olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne, modanın ve seramiğin merkezi kabul edilen İtalya'ya ve İspanya'ya ihraç ediyoruz. Bu gurur ülkemizin, bu gurur milletimizin."

Fabrika açılışının ardından NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sema Güral Sürmeli tarafından yapılan özel kaftanı takdim etti.