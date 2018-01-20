Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Gülle: Ticaret merkezleri Afrika’ya açılmalı

Gülle: Ticaret merkezleri ’ya açılmalı

Giriş Tarihi: 20.1.2018
Gülle: Ticaret merkezleri Afrika’ya açılmalı
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı , ihracatçıların pazarlara rahat girmeleri i kurulan Ticaret Merkezleri'nin gibi zor pazarlarda açılması gerektiğini söyledi. , ya da Dubai gibi pazarlarda ihracatçının olduğunu söyleyen İsmail Gülle, "Afrika yılda 470 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye ise bunun 11 milyar dolarlık kısmına sahip. Çin, Afrika'da kurduğu merkezlerle lider durumda. Bizim de ticaret merkezlerini Afrika'da açmamız lazım" dedi. Sektörün performansını değerlendiren Başkan Gülle, tekstilin Türkiye'ye en büyük katma değeri sağlayan ve cari açığı kapatan sektörlerden biri olduğuna dikkat çekerek "Türkiye tekstil sektörü dakikada 74 bin dolar değerinde ihracat yaptı" dedi. ABD gibi zor bir pazara 500 milyon doların üzerinde ihracat yapıldığını belirten Gülle, kilogram fiyatının ise 5 dolar gibi yüksek bir rakam olduğunu söyledi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gülle: Ticaret merkezleri Afrika’ya açılmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN