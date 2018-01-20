Gülle: Ticaret merkezleri Afrika’ya açılmalı

İstanbul
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle
, ihracatçıların pazarlara rahat girmeleri için
kurulan Türkiye
Ticaret Merkezleri'nin Afrika
gibi zor pazarlarda açılması gerektiğini söyledi. ABD
, İran
ya da Dubai gibi pazarlarda ihracatçının olduğunu söyleyen İsmail Gülle, "Afrika yılda 470 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye ise bunun 11 milyar dolarlık kısmına sahip. Çin, Afrika'da kurduğu merkezlerle lider durumda. Bizim de ticaret merkezlerini Afrika'da açmamız lazım" dedi. Sektörün performansını değerlendiren Başkan Gülle, tekstilin Türkiye'ye en büyük katma değeri sağlayan ve cari açığı kapatan sektörlerden biri olduğuna dikkat çekerek "Türkiye tekstil sektörü dakikada 74 bin dolar değerinde ihracat yaptı" dedi. ABD gibi zor bir pazara 500 milyon doların üzerinde ihracat yapıldığını belirten Gülle, kilogram fiyatının ise 5 dolar gibi yüksek bir rakam olduğunu söyledi.