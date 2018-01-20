Kimya sektöründe rota Avrupa ve Amerika

Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydettiği 2017 yılında, lokomotif endüstrilerinin başında gelen kimya sektörü üretimini ve ihracat
ını artırarak önemli bir başarı yakaladı. 2017 yılında kimya sektörü yaklaşık yüzde 5.2 oranında büyüme sağladı. 2017 yılında büyümeyi destekleyen önemli faktörler arasında üretim ve ihracata yönelik sağlanan teşvikler, küresel ekonomideki düzelme ve Avrupa Birliği ekonomisindeki toparlanma sıralanabilir. Sektörün gelecek yıllardaki hedeflerini ise İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (KMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz'e sorduk. 2018'de özellikle tüketim harcamalarının güçlü bir görünüm arz ettiğini anlatan Akyüz, "Türkiye kimya sanayi genç ve dinamik yapısı ile küresel ekonomiden önemli bir pay alabilecek potansiyele sahip. Lojistik avantaj sağlayan coğrafi konumumuz, kaliteli ve esnek üretim yapabilme gücümüz sayesinde rekabet edebilme açısından önemli bir konumda bulunuyoruz. Dünyada kimya sektörü ticaret hacmi, yaklaşık 4 trilyon dolar seviyesinde seyrediyor. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli düşündüğümüzde, küresel kimya sektörü içinde aldığı payı çok daha yükseltebileceğini görüyoruz" dedi. Akyüz'ün açıklamaları şu şekilde: "Kimya sektörü ihracatı 2017 yılında 16 milyar 115 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılına kıyasla sektör ihracatı değer bazında yüzde 15,2 artış gösterdi. Var olan ihracat artış hızını sürdürmesi halinde kimya sektörü ihracatı 2018 yılında 18 milyar dolara ulaşabilir. 2017 yılında büyümeyi destekleyen faktörlerin 2018 yılında da etkisini göstermesini bekliyorum. 2018 yılında kimya sektörünün büyüme oranının yine yüzde 5'in üzerinde olmasını öngörüyoruz. Özellikle artan petrol fiyatlarının da etkisiyle mineral yakıtlar sektöründe önemli ihracat artışları yaşandı. 2018 yılında, en çok kimya sektörü ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke grubu olan Avrupa Birliği'ne ihracat artışımızın devam edeceğini öngörüyoruz. Afrika ülkelerine yönelik ihracatımızın artacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra İran, Irak, Suriye gibi komşu ülkelerde yaşanan gelişmelerin sektörümüze ve dolayısıyla ihracatımıza yapacağı etkilerin yakın olarak takip edilmesi gerekiyor. Kimya sektöründe küresel olarak en büyük pazar konumunda bulunan ABD'ye olan sektör ihracatımızın arttırılmasına, ihracatçılarımızın bu pazara ulaşmasına yönelik olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. 2018 yılında Kuzey Amerika pazarına gerçekleştirdiğimizin ihracatta artış olacağını öngörüyoruz. Ekonomik göstergelerin olumlu yönde seyrettiği bu dönemde büyümenin itici gücü ihracat ve iç tüketim olacaktır. 2023 yılı için kimya ihracatı hedefimiz 50 milyar dolar. Bu hedefe ulaşabilmek için ise katma değeri yüksek ürünlere odaklanmamız, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını artırmamız gerekiyor. İyi yetişmiş insan gücü, Ar-Ge çalışmalarının desteklendiği bir ortam ve girişimci bakış açısı ile katma değeri yüksek yenilikçi ürünler geliştirmekte zorlanmayacağımız, bu güçte olduğumuz inancındayım. Üniversite-Sanayi işbirliği modelinin doğru bir şekilde hayata geçirilmesi de Ar-Ge çalışmalarında sıçrama etkisi yapacaktır."