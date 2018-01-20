Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > "Mevzu ülkemizse, her türlü fedakarlığa hazırız"

"Mevzu ülkemizse, her türlü fedakarlığa hazırız"

İstanbul Ticaret Odası () Başkanı , Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon için, "Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Kahraman ordumuza güveniyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 20.1.2018 22:25
Mevzu ülkemizse, her türlü fedakarlığa hazırız

"Zeytin Dalı Harekatı"nın hedefinin 'nin sınır güvenliğini sağlamak ve oradaki mazlum halka barış getirmek olduğunu belirten Oran, şunları söyledi:

"Türkiye güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini günlerden beri söylüyordu. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz operasyona başladı. Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır.

Son dakika haberi: Afrin operasyonunun adı belli oldu!

Bizler Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda, ekonomik sonuçların ne olacağı önemini kaybeder. Mevzu ülkemizse biz her türlü fedakarlığa hazırız. Biz daha çok çalışır, daha çok üretiriz.

Ordumuzun başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Türk insanının huzur ve güvenliği için yapılan bu operasyonların, terörün kökü kazınana kadar devam edeceğinden en ufak şüphemiz yoktur."

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Mevzu ülkemizse, her türlü fedakarlığa hazırız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN