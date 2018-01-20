Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
, tarihi Sur
ilçesinde incelemelerde bulundu. Özhaseki, Sur'daki çalışmalara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız temelini atacak, göreceksiniz binlerce konut yapılacak. Hepsi klasik Diyarbakır evi olacak. O bizim bildiğimiz bazalt taştan, ahşap karışımı olan o güzelim eserler ortaya çıkarılacak" dedi.
SABAH gazetesi tarafından düzenlenen "Diyarbakır Dönüşüyor" etkinliğine de katılan Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada ise şunları kaydetti:
"Terör
ülkemizi geriye götürdü. Bu sorun kökten çözüldüğü zaman Sur, turizm
merkezi olacak. Bölgenin merkezi de Diyarbakır olacak." YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Defalarca kente gelip yapılanları takip ettiğini anımsatan Özhaseki, söyledikleri her şeyin yerine getirildiğini belirtti. Sadece yıkılan mahallelerdeki geleneksel dokunun yapılabilmesi hususunda çok somut adım atamadıklarını ifade eden Özhaseki, bunun oradaki tescilli yapıların kurullardan geçmesi ve planlamasının biraz zaman almasından kaynaklandığını kaydetti. Özhaseki, "Herkes buraları görmeye, Diyarbakır'ı tanımaya gelir. Şehirdeki tarihi eserleri gezdiği gibi yöresel tatlarını, lezzetlerini de burada yaşamaya gelir. İnsanların sıcaklığını ilgisini görmeye gelir" diye konuştu.