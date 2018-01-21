80 milyonluk yatırım 500 ek istihdam

Geçen yılı yüzde 30 büyümeyle kapatan Damat, Tween ve DS Damat markaların çatı kuruluşu Orka Holding
'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2018'e yeni yatırım planlarıyla girdiklerini söyledi. "Her yıl ciromuzu ve satış performansımızı yüzde 30 artırıyoruz. 2017'de de hedefleri tutturduk. Geçen yılı Türkiye'de 210, yurtdışında da 73 ülkede 160 olmak üzere 370 mağaza ile kapattık. Ayrıca 400 kişilik yeni istihdam
yarattık" diyen Orakçıoğlu, ihracatı da yüzde 65-70 oranında artırdıklarını, yurtdışı perakende cirolarının 35 milyon dolara ulaştığını kaydetti. CİRO HEDEFİ 750 MİLYON LİRA
2018'de ise ciroyu 750 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Süleyman Orakçıoğlu, "Çalışan sayımızı da 500 kişi artırarak 3 bin 400'e yükseltmek istiyoruz. Mağaza sayımızı da yurtiçi ve yurtdışı 450 olarak planlıyoruz" dedi. Orakçıoğlu, "Yeni yatırımlar için de çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu. Yurtiçi ve yurtdışı yatırım tutarının ise 80 milyon lirayı bulacağını söyleyen Orakçıoğlu, "İhracattaki kilogram fiyatımız ile bu yıl İtalya
'yı bile geride bıraktık. İtalya'nın hazır giyim ihracatındaki kilogram fiyatı 45-55 dolar arasında. Bir markamızda 65 dolar, diğerinde ise 90 dolardayız" şeklinde konuştu.
Geçen yıl Avrupa'ya odaklandıklarını, İtalya'da olduğu gibi Almanya'da da büyümeye devam ettiklerini, geçen ekim ayında Stuttgart'ta iki mağaza açtıklarını dile getiren Orakçıoğlu, "Almanya'da hedefimiz 12 mağaza. İspanya
'daki 350 metrekarelik D'S Damat Avrupa Flagship mağazasını açtık. Romanya'da lideriz ve hedefimiz mağaza sayısını 14'e çıkarmak" dedi.
Takımlara şans getirdi
2017'de Türkiye A Milli Futbol Takımları resmi moda tedarikçisi olduklarını, 5 yıl boyunca Milli Takım'ın Damat giyeceğini dile getiren Orakçıoğlu şunları söyledi: "Rus Spartak Moskova'ya sponsor olduğumuz ilk yıl takım şampiyon oldu. Azerbaycan'ın Karabağ takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya başladı. Makedonya Milli Takımı da Avrupa kupalarında iyi başarılar elde etti. İspanya takımlarından Deportivo Alaves de oldukça iyi çıkışlar yaptı ve İspanya'nın son Kral Kupası'nda finalde oynadı." İTALYA'DA CİRO 3 MİLYON EUROYA ÇIKTI
Orakçıoğlu'nun gururla anlattığı yatırımlardan biri de İtalya. 2016'da girdikleri İtalya'da çok başarılı bir durumda olduklarının altını çizen Orakçıoğlu, şu bilgileri verdi: "Markalarımıza gösterilen ilgi çok büyüdü. İtalya'da sadece iki yılda başarımızı 3'e katladık. 2016 yılı son çeyreğinde 9 kentte 9 satış noktası açtık. 2017 yılında Roma gibi marka kentlere de girerek mağaza sayımızı 18'e çıkardık. Ciromuz da 3 milyon euroya çıktı." Büyüme planlarının Avrupa ile sınırlı olmadığını vurgulayan Orakçıoğlu, "Arjantin, Şili, Meksika, Peru gibi çok önemli pazarlara da açıldık. Fildişi Cumhuriyeti'nin başkenti Abidjan'da bir, Rusya'daki 24'üncü mağazamızı Kazan'da, Pakistan'daki 3'üncü mağazamızı açtık. Geçen aralık ayında İran'daki 8'inci mağazamızı da Kish Adası'nda açtık. Ayrıca Avustralya'da da ikinci mağazamızı açacağız" ifadelerini kullandı.