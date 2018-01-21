Sayısal Loto sonuçları sorgula! 20 Ocak Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları burada...

Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milyonlarca vatandaşın büyük bir umutla beklediği 20 Ocak 2018 Sayısal Loto çekilişinde sonuçları belli oldu. Biletinize ne kadar ikramiye çıktığını bilet sorgulama motorundan kontrol edebilirsiniz. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve 1 milyon 917 bin 680 lira 20 kuruşluk ikramiye devretti.

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto çekilişinde bu haftaki şanslı numaralar; 11,13,19,26,35,40 oldu.

Bu hafta 5 bilen kişi sayısı; 191 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı 4.228.90 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı 164.136 oldu ve kişi başına düşen ikramiye tutarı 10.45 TL oldu.

Sayısal Loto'da geçen hafta hatırlanacağı gibi 6 bilen iki kişi, 1 milyon 962 bin 121 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Şanslı kişilerin yaşadıkları şehirler ise Tekirdağ ve Denizli olarak açıklanmıştı.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.