Yerli otomobilde söz Sanayi Bakanlığı’nın

Türkiye'nin Otomobili Projesi kapsamındaki çalışmaların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete
'de yayımlandı. Buna göre, proje kapsamında otomobilin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması, şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi, bu istasyonlar vasıtasıyla elektrik enerjisi tedariki ve bu istasyonların satış, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesi ve bunlara ilişkin altyapı hazırlıklarına yönelik belediyeler dâhil tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uygun görüşü olmadan düzenleyici ve bağlayıcı karar alınamayacak, ihale yapılamayacak, lisans ve imtiyaz sağlanamayacak.