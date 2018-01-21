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Yerli otomobilde söz Sanayi Bakanlığı’nın

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2018
Yerli otomobilde söz Sanayi Bakanlığı’nın
Türkiye'nin Otomobili Projesi kapsamındaki çalışmaların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 'de yayımlandı. Buna göre, proje kapsamında otomobilin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması, şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi, bu istasyonlar vasıtasıyla elektrik enerjisi tedariki ve bu istasyonların satış, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesi ve bunlara ilişkin altyapı hazırlıklarına yönelik belediyeler dâhil tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uygun görüşü olmadan düzenleyici ve bağlayıcı karar alınamayacak, ihale yapılamayacak, lisans ve imtiyaz sağlanamayacak.
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Yerli otomobilde söz Sanayi Bakanlığı’nın
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