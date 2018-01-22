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16 milyon malına fren

Giriş Tarihi: 22.1.2018
16 milyon Çin malına fren
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlık olarak geçen yıl yaklaşık 50 bin testle Uzakdoğu menşeli, 5 milyar dolar ithalat değerine sahip 150 milyondan fazla ürünü denetlediklerini belirterek, "1.3 milyon oyuncak, 150 bin çift ayakkabı, çoğu aydınlatma elemanı olmak üzere 5 milyonun üzerinde elektrikli cihaz ve 700 bin iş eldiveninin ithalatına 'güvensiz' oldukları gerekçesiyle izin vermedik. 2017'de ithaline izin verilmeyen ürün adedi 16 milyonun üzerinde" dedi. Zeybekci, yaptığı açıklamada, 'nın ithalatta 17 Temmuz 2017'den bu yana çok daha sıkı bir denetim politikası yürüttüğünü söyledi. Belge ve işaret kontrolünün yanı sıra bu tarihten itibaren detaylı laboratuvar testlerine de başlandığına işaret eden Zeybekci, bu uygulamayla oyuncak, ayakkabı, cep telefonu, aydınlatma cihazı, elektrikli ev aletleri, klima, beyaz eşya gibi çok çeşitli ürünlerin denetlendiğini bildirdi. Bu denetimlerde özellikle Uzakdoğu menşeli ürünlere yoğunlaşıldığına dikkati çeken Zeybekci, tüm laboratuvarların etkin kullanıldığını dile getirdi.
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16 milyon Çin malına fren
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