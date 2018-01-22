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bugün ne kadar? 22 Ocak altın fiyatları! EN GÜNCEL

Altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? sorularının cevabı hep olduğu gibi yine sabah.com.tr'de! Haftanın ilk iş gününde altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, 22 Ocak Pazartesi sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki son durumu özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtları ise en çok merak edilen konuların arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar?

Giriş Tarihi: 22.1.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 11:20
Çeyrek altın bugün ne kadar? 22 Ocak altın fiyatları! EN GÜNCEL

22 Ocak Pazartesi fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında haftanın sonuna doğru yaşanan düşüş yatırım yapacak vatandaşların da konuya olan ilgisinin artmasına neden oluyor. Altına yatırım yapacak vatandaşlar 22 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 22 Ocak Pazartesi günü çeyrek , cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

22 Ocak Ocak Pazartesi itibariyle gram altının alış fiyatı 163,79 TL olurken satış fiyatı da 163, 83 TL. Çeyrek altın ise 260, 51 TL'den alınırken 266,40 TL'den satılıyor.

22 OCAK 2018 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 163,79

Satış: 163,83

Çeyrek Altın

Alış: 260,51

Satış: 266,40

Yarım Altın

Alış: 519,39

Satış: 532,80

Tam Altın

Alış: 1.045,29

Satış: 1.071,31

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.080,00

Satış: 1.090,00

Ata Altın

Alış: 1.074,59

Satış: 1.101,45

14 Ayar Altın

Alış: 92,81

Satış: 92,87

18 Ayar Altın

Alış: 118,86

Satış: 118,94

22 Ayar Bilezik

Alış: 148,49

Satış: 148,60

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Çeyrek altın bugün ne kadar? 22 Ocak altın fiyatları! EN GÜNCEL
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