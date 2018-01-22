Bakan Albayrak: Kimse Türkiye'ye akıl vermesin

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

KİMSENİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN

İşte şehitler tepemizi boş bırakmayan şehitlerimizin emanetine sahip çıkıyoruz, kimsenin gözü arkada kalmasın. Bizler her şart ve koşulda şehit ailelerinin yanında olacağız

BU ÜLKENİN BAŞINDA CANINI, GÖZÜNÜ KIRPMADAN FEDA ETMEYE HAZIR BİR LİDER VE BAŞKOMUTAN VAR

Bu ülkenin başında öyle bir Cumhurbaşkanı var ki, buradaki aileler gibi aynı havayı ve imanı teneffüs eden bir Cumhurbaşkanı var bu ülkenin başında. Ben buna şahitlik ettim, en çok da buna 15 Temmuz gecesinde de şahitlik ettim. Öbür tarafta da şahitlik edeceğim ve diyeceğim ki "Bu ülkenin başında canını, gözünü kırpmadan feda etmeye hazır bir lider ve başkomutan vardır"

Müttefiklerimizden destek beklemek en doğal hakkımız. Çünkü müttefiklik bunu gerektirir

Bakan Albayrak "Bir gece ansızın geldik inlerine girdik"

ALLAH BU MİLLETE DÜŞMANIN DA YİĞİT VE MERT OLANINI NASİP ETSİN

Eskiden savaşlar mertçeydi, iki ordu bir meydanda toplanır savaşırdı. Şimdi yanımıza arkamıza bakıyoruz hainleri görüyoruz. Allah bu millete düşmanın da yiğit ve mert olanını nasip etsin. Bu dönemki mücadele tarihtekilerden çok daha zor. Biz sabrettik

Tüm vatan hainlerinin kökünü kurutmak için azimle mücadele ediyoruz

BİR GECE ANSIZIN GELDİK, İNLERİNE KADAR DA GİRDİK

Cumhurbaşkanımız ne dedi "Bir gece ansızın geliriz" dedi. İşte "İnlerinize kadar gireceğiz" dedi. Bir gece ansızın geldik, inlerine kadar da girdik. Kahraman ordumuz Afrin'de cesaret ve kararlılıkla hedeflerimize doğru yürüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal etme niyetimiz de yok.

AZICIK BAŞINI KALDIRDIĞINDA HİZAYA SOKAN TÜRKİYE ARTIK YOK. BU BÖYLE BİLİNE!

Kimse çıkıp Türkiye'ye bu konuda akıl vermesin. Birileri hala kulak asmıyorsa, Cumhurbaşkanımız ne dedi "Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız" dedi. Bu ülkenin terörden canı acıyorsa gereğini yapacaktır. Bir zamanların Türkiyesi söylenenleri yapar, azıcık başını kaldırdığında hizaya sokan Türkiye artık yok. Bu böyle biline!

Bakan Albayrak: Kimse Türkiye'ye akıl vermesin

KİMSE KUSURA BAKMASIN

Milletçe bu süreçte nice büyük badireler atlattık. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, siz şehit ve gazi yakınları olarak, her biriniz üstüne basa basa söylüyorum zaferle çıktık. Kim teröristlerin sözcülüğüne soyunuyor, milletin yanında duruyor hepimiz görüyoruz. Birileri de açıklama yapıyor "Endişeliyiz" diye. Kimse kusura bakmasın.

VERDİĞİNİZ SİLAHLAR VE BOMBALAR TÜRKİYE'DE MASUM İNSANLARIN CANINI YAKARKEN NEREDEYDİNİZ?

Birileri eli kanlı teröristleri özgürlük savaşçıları gibi göstermeye çalışıyor. Eğer samimiyseniz Özgür Suriye Ordusu mensupları katledilip teşhir edilirken neredeydiniz? Suriye'nin sosyolojik yapısı masum insanlar vatanlarından edilirken neredeydiniz? Sizin bugün verdiğiniz silahlar ve bombalar Türkiye'de masum insanların canını yakarken neredeydiniz? Çocuklar silahlı militana dönüştürülürken neredeydiniz?