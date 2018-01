Diyarbakır turizmin merkezi olacak

78'İ

Her ay Anadolu'nun çeşitli illerinde bir dizi tematik buluşma gerçekleştirmek için harekete geçen SABAH gazetesinin dev yazar kadrosu, üçüncü durak Diyarbakır 'da kentsel dönüşüm ü ele aldı. 'Diyarbakır Dönüşüyor' isimli etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren SABAH gazetesi Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin , "Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırıldığı dönemden geçiyoruz. Diyarbakır, 33 medeniyete ev sahipliği yaparken, bu süreçte ticaretin de merkezi oldu" diye konuştu.Etkinlikte konuşmalarını gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki , "Diyarbakır Sur çevresinde altyapı çalışmalarımızı bitirdik. Şu an Dicle Vadisi çevresinde ıslah çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çatışmaların yoğun yaşandığı yerler için temizlik gerekiyordu. Sur bölgesine sıradan evlerin yapılmasını istemedik. Bin 500 ila 2 bin civarında geleneksel dokuya ait ev yapmamız lazım. Bittiği zaman burası bir destinasyon merkezi ve turizm merkezi olacak" diye konuştu.Bir aylık bir süreç içerisinde Sur çevresindeki yenileme çalışmalarının temelini atacaklarının altını çizen Özhaseki, "8 adet tarihi eserin restorasyon çalışması bitti. 9'unun ise restorasyon çalışması devam ediyor. Çatışmaların yoğun yaşandığı yerler için temizlik gerekiyordu. Diyarbakır evlerinin kendine has üslubunu ortaya koymak istedik" değerlendirmesinde bulundu. Özhaseki, "Sur'un etrafında 3 bin 950 bağımsız birim yıkıldı. Bu yapılarını sahiplerinin yüzde 78'iyle anlaştık. Geriye sadece yüzde 22'si kaldı. Şu anda bizimle anlaşmayı bekleyen 476 kişi var ve inşallah bunlarla da anlaşacağız" şeklinde konuştu.Terör örgütlerinin hain girişimlerine rağmen tüm tescilli eserler için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Özhaseki, "Yaptığımız her çalışmadan sonra terör örgütünün siyasi uzantıları durmadan tacize devam ettiler. TOKİ yapacak, paraları kazanıp vatandaşları kovacaklar dediler. Aradan 1 buçuk yıl geçti fakat biz hiçbirine aldırmadan çalışmalarımıza devam ettik. Terör bize engel olamadı" dedi. Sur'u tekrardan ihya ettiklerini de vurgulayan Özhaseki, "Bin 200'den fazla tarihi kalıntı var. Koruma amaçlı imar planına uygun yapacağız" diye konuştu.Sur'daki kötülüğü tamamen terör örgütünün yaptığının da altını çizen Bakan Mehmet Özhaseki, 150 civarında tescilli tarihi eser olduğunu, hepsini baştan sona restore edeceklerini söyledi.Diyarbakır'da terör örgütlerinin iyi niyetli olmamasından bahseden Özhaseki, şöyle konuştu: "O insanlar iyi niyetli olup şehirlerini sevselerdi, emin olun Diyarbakır bambaşka bir şehir olurdu. Diyarbakır adeta yol ayrımında ve teröre çizgi çekecek. Biz de inşallah burayı projelerle ayağa kaldıracağız ve bu bölgenin cazibe alanı Diyarbakır ortaya çıkacak."İki buçuk yıl önce terör bölgelerindeki mağdur vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için üç ana başlıkta konuyu ele aldıklarını belirten Bakan Özhaseki, şu şekilde devam etti: "Öncelikle vatandaşların mağduriyetlerini gidermek istedik. Sur, onlarca medeniyet yaşamış bir bölge. Bin 200'den fazla tarihi kalıntılar var. Koruma amaçlı imar planına uygun olmasını istedik. Son olarak ise Sur'da ticareti canlı tutarak dışarıya vatandaş göndermek zorunda olmayacaktık. Sur'u yeniden inşa ve ihya edip ülkemize ve tarihe kazandıracağız."bine yakın evin inşaatının devam ettiğine vurgu yapan Özhaseki, "Konutların bir kısmı bitti. Metrekareye göre aynı ölçülerdeki evleri halkımza sunuyoruz. Sur çevresine yapacağımız geleneksel evlerin çalışmalarının temelini de 1 ay içinde atacağız. 1.000'den fazla ev yapıp isteyenlere Sur'un çevresindeki geleneksel evlerden vereceğiz. İnşallah burada anlaşmaları yüzde yüz yapıp herkese hakkını vermek istiyoruz" diye konuştu.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman , "Biz bakanlık olarak kültürel yapının ayağa kalkması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Terör örgütünün Sur'daki tarihi eserleri tahrip etmesi Moğollara yakışan bir durum. Biz de bu bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.Diyarbakır'ın medeniyet şehri olmasından dolayı Türkiye'nin kültür başkenti olarak gördüklerinin de altını çizen Hüseyin Yayman, "Hedefimiz 2023'e kadar bölgeye 1 milyon turist gelmesi. Mardin ve Diyarbakır destinasyonuna ise 5 milyon turistin gelmesini hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Yayman, bakanlık olarak kongre turizminin geliştirilmesi ve toplantıların bu şehirlerde olmasını talep ettiklerini belirterek, bundan sonraki kongreleri bu şehirde gerçekleştireceklerini söyledi.Huzur ve güven şehri Diyarbakır'ın son dönem icraatları ve yakın dönem kalkınma hedeflerinin anlatıldığı panel çeşitli konuşmacıların katılımıyla gerçekleşti. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen "İslam dünyasının 5.Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen ve 1379 yıldır insanlarımızın ibadet etmekte olduğu Diyarbakır Ulu Cami terör saldırılarıyla büyük zarar gördü. Ayrıca mülkiyeti vakıflara ait 20'den fazla eser de bu terör saldırılarına maruz kaldı. Terörün şehrimize verdiği zarar bize 50 milyon TL yük getirdi. Ancak tüm bu saldırılara rağmen Diyarbakır dönüşüyor ve devrimini yaşıyor" açıklamasını yaptı.