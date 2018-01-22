Ekonominin zirvesi Davos’a gidiyor

Her yıl İsviçre
'nin Davos kasabasında yapılan ve dünya ekonomisinin ele alındığı "Davos Zirvesi
" bu yıl 23-26 Ocak'ta, 70'ten fazla ülkeden 350'ye yakın üst düzey katılımcıyla gerekleştirilecek. Dünya Ekonomi Forumunun 48'inci yıllık toplantısına Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB
) Başkanı Murat Çetinkaya katılacak. Davos Zirvesi'ne katılacak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, birçok oturuma konuşmacı olarak katılarak, dünyanın önde gelen yatırımcı ve fon yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak. Öte yandan, Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu yıl "Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Kurul"a da üye olarak atandı.