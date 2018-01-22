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İş dünyasından tam destek “Mevzu ülke güvenliği olduğunda her zaman ve her türlü fedakârlığa hazırız” diyen iş dünyası, Afrin operasyonuna tam destek verdi. Türkiye’nin terör koridoruna izin vermeyeceğine vurgu yapılıp, “Kararın arkasındayız” denildi

Giriş Tarihi: 22.1.2018