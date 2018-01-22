İş dünyasından tam destek

Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı
'na iş dünyasından tam destek geldi. Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyceğini defalarca dile getirdiğine dikkat çeken iş dünyası, uluslararası kurallardan doğan hakkın kullanıldığını belirterek, "Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda, ekonomik sonuçların ne olacağı önemini kaybeder" fikrinde birleşti. KARARIN ARKASINDAYIZ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon için, "Türk iş âlemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Kahraman ordumuza güveniyoruz" dedi. "Zeytin Dalı Harekatı"nın hedefinin Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve oradaki mazlum halka barış getirmek olduğunu belirten Oran, şunları söyledi: "Türkiye güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini günlerden beri söylüyordu. Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Bizler Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda, ekonomik sonuçların ne olacağı önemini kaybeder. Mevzu ülkemizse biz her türlü fedakâlığa hazırız. Daha çok çalışır, daha çok üretiriz."
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, harekata iş dünyası olarak destek verdiklerini belirterek, "Bu operasyon en başından sonuna kadar meşrudur" dedi.
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus harekâtın camialarınca olumlu karşılandığını ifade etti. Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de, bu operasyonun yapılmasının zorunlu hale geldiğinin altını çizdi. Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) "Ordumuzun yanındayız" mesajı yayınladı. PİYASALAR İÇİN BELİRSİZLİK BİTTİ
Afrin operasyonun piyasalar tarafından da günlerdir fiyatlandığı için ciddi kayıplar yaratması beklenmiyor. Bunun yanı sıra bir belirsizliğin ortadan kalkması nedeniyle kısmen olumlu yanı olduğu da belirtiliyor. Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, "Türkiye, operasyonu uluslararası toplumun bilgisi dahilinde uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmekte. Harekât planlandığı gibi sürdükçe piyasa oynaklığını etkilemeyecek. Hedeflere ulaşıldıkça piyasaya pozitif yansımalarını görebiliriz" dedi. İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise, piyasaları ciddi anlamda bozacak bir gelişme öngörmediğini kaydederek, "Olumsuz bir gelişme olmazsa, borsa tekrar yükselir, dolar düşer" dedi. YÜREĞİMİZ TSK İLE BİRLİKTE
Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte" diyerek, "Dileğimiz, kahraman askerlerimizin zaferi ve yurda sağ salim dönüşleridir" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vererek, "Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması açısından başlatılan harekat, terör örgütlerine gereken mesajı verecektir" diye konuştu. ÖNCELİK GÜVENLİK
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da, "Önceliklerimizin başında, güvenliğimiz geliyor. Ülkemizin güvenliğini ve bölgenin barışını sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan operasyonunun başarıyla amacına ulaşmasını diliyorum" açıklamasını yaptı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise, "Allah Ordumuzu muzaffer eylesin" mesajını yazdı.