İstanbul ve Ankaralı yapı malzemeleri ihracatçılarından bir ilk

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği ile Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Kanada ve Amerika'daki fuarlara aynı stantta katılarak sektör için güç birliği yaptılar. İki birliğin daha önce hiçbir birlik tarafından yapılmamış bir birlikteliğe imza atarak info stant katılımda bulunması sektör açısından bir kazanç olarak değerlendirildi.

9-11 Ocak 2018 tarihleri arasında Amerika'nın Florida eyaletinde gerçekleşen ve bölgenin en büyük fuarlarından biri olan NAHB International Builders Show'a (IBS) birlikte katılım gösterdi. 55 bin metrekare üzerine kurulu fuar alanında bin 500'den fazla firma yer alırken 85 bin ziyaretçi fuarı gezdi. Fuar kapsamında 150 eğitim semineri düzenlendi. Fuar ve sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Yapı Malzemeleri Sektörü Komite Başkanı Serdar Urfalılar, "IBS Fuarı yapı malzemeleri sektörü için oldukça verimli geçti. 2016 yılı sonrası düşen ivmeyi uzak pazarlara açılarak yükseltmeyi planlıyoruz. Komite olarak bu sene İngiltere, Amerika, Kanada gibi pazarlara yoğunlaştık. Sektör için gerekli araştırmalar yapılıyor. Bu fuarları ve heyetleri ihracatçılarımızın kaçırmaması gerekiyor" dedi.

İki birlik 29 Kasım–1 Aralık 2017 tarihlerinde Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen Kuzey Amerika'nın en fazla ziyaretçisini ağırlayan fuarlarından olan Construct Canada The Buildings Show'a da birlikte katılım gösterdi. Üç gün boyunca Türk yapı malzemelerinin tanıtıldığı fuarda en fazla alüminyum, doğal taş ve mermerler hakkında ziyaretçilere bilgi verildiğini belirten Serdar Urfalılar, "600 katılımcısı olan fuara 30 binden fazla ziyaretçinin geldiğini ifade etti. 350 sektörel seminerin yapıldığı fuarda standımızı en fazla mimarlar ziyaret etti. Adeta mimar akınına uğradık. Fuarda standımızı Toronto Başkonsolosumuz Erdeniz Şen'de ziyaret ederek Türk yapı malzemelerinin Kanada pazarında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktardı. Kanada'nın komşu ülkelerle siyasi atmosferin önceki yönetimlere göre daha dalgalı olmasından ötürü birçok Kanadalı firmanın deniz aşırı ülkelere açıldığını aktardı. Başkonsolosumuz Türk yapı malzemeleri sektörünün bu durumu değerlendirilmesi gerektiğini belirterek 2018'de kesinlikle Kanada'ya ticaret heyeti yapılmasını uygun gördüğünü iletti" diye konuştu.