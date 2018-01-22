İTO Başkanı Oran’dan iş dünyasına 'Zeytin Dalı' çağrısı

Oran, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik devam eden harekata ilişkin yaptığı açıklamada, "Oda üyelerimize, iş alemine döviz kurlarındaki olası kumpaslara aldırmama çağrısında bulunuyorum. Bir katılım bankamızın da başında olmam hasebiyle piyasaları yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

"HER KURUŞUMUZUN HESABINI BİLEREK…"

Öztürk Oran, "İş dünyamızın cesareti, devletimizin kararlılığı ve Merkez Bankamızın döviz rezervi her türlü manipülasyonun önüne geçecek güçte. Her kuruşumuzun hesabını bilerek, iş dünyası olarak yatırımlarımızı canlı tutmaya devam edeceğiz. Ekonomik hareketliliğe bakıldığında piyasada ordumuza ve devletimize tam bir güvenin hakim olduğunu görüyoruz. Bize düşen bu canlılığı ve güveni muhafaza etmek" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiren TSK'nın yüzde 70 oranında milli silahla bu başarıyı elde ettiğine de dikkati çeken Oran, ülke için yerli üretimin ve tasarrufun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.