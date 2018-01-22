Oteller yarıyılda tam kapasitede

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte turizmcilerin yoğun mesaisi başladı. Yoğun talep kayak otellerini yüzde 100, termalleri yüzde 95 doldururken, bu yıl Antalya'da açık olan ve özel organizasyon yapan oteller de yarıyıldan payını aldı. Kıyı otelleri de yüzde 80'lere yakın doluluğu yakalarken, uzun zamandır sıkıntı yaşanan Kapadokya'da doluluk yüzde 60'ları buldu. Doğu Ekspresi ile cazibesini artıran Kars'a olan yoğun talepten Iğdır da nasibini aldı. Turizmciler geçen yıla oranla talebin yüzde 20 arttığını aktardı. Yaklaşık 450 bin kişinin tatile çıktığı iki haftalık yarıyıl döneminde 500 milyon lirayı aşkın bir turizm ekonomisi oluşacak.

ŞEHİR OTELLERİ DE DOLDU

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, yarıyıl tatili için yurtiçinde en çok kayak merkezlerine rağbet olduğunu bunun yanı sıra termal otelleri, kültür turları ve kıyı otellerinin de yüksek ilgi gördüğünü bildirdi. Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Haluk Beceren de Bursa Uludağ'da otellerin yüzde 100, şehir merkezinin ise yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştığını söyledi. Türkiye'nin hemen her yerinde talebin yüksek olduğunu anlatan Beceren, "Bu yarıyılda geçen yılın aynı dönemine göre fiyatlar ortalama yüzde 15 arttı" dedi. Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise Palandöken'de dağdaki otellerin full kapasiteye ulaştığını, yoğun talebin şehir otellerini de yüzde 90 doldurduğunu kaydetti. Dedeman Otelleri'nin CEO'su Emrullah Akçakaya da her yarıyıl tatilinde kayak otellerinin yüzde 100 doluluğu yakaladığını belirterek, "Ancak bu yıl rezervasyonlar erken geldi" ifadelerini kullandı.

ŞİFALI SULARA AKIN

Kars Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Kars'a olan yoğun talep olduğunu otellerin yanı sıra kamu misafirhanelerinin de yüzde 100 dolduğunu söyledi. Yoğun talepten yakın şehirlerin de nasibini aldığını belirten Doğanay, "Iğdır otelleri de yüzde 100 dolulukları yakaladı" dedi. Afyon İkbal Thermal Hotel&SPA Genel Müdürü Ali Gümüşhan, bölge otellerinin yüzde 95 doluluğa ulaştığını kaydetti. "Normalde rezervasyonlar aralıkta gelirken bu yıl aralık ayının ilk haftası telefonlarımız çalmaya başladı. Yerli turist şifalı sulara akın etti" diyen Gümüşhan, fiyatların da yüzde 15 arttığı bilgisini verdi.

KIYI OTELLERİ ÖZEL ORGANİZASYON YAPIYOR

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, "Erciyes'e gelen kayak turisti, etüt grupları ve Kapadokya'yı görmeye gelen Çinli turistler olmak üzere üç grupta misafir ağırlıyoruz. Büyük tesislerde doluluk yüzde 80, küçüklerde yüzde 50'lerde. Bölge doluluk ortalaması ise yüzde 60" dedi. TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da, bu yarıyıl tatilinin hareketli geçtiğini belirterek, kıyı otellerine futbol kulüpleri ve Avrupalı turistin de ilgi gösterdiğini kaydetti. Ayık, açık olan otellerin doluluk ortalamasının yüzde 80'leri bulduğunu kaydetti.

GÜVEN ORTAMI VE İSTİKRAR TALEBİ ARTIRDI

Jolly Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Figen Erkan, yarıyıl programlarında geçen yıla göre yüzde 52 artış yakaladıklarını söyledi. Pronto Tour'un patronu Ali Onaran ise, "Sağlanan güven ortamı, ekonomideki istikrar, tatilcinin ertelenen talebi ve tur operatörlerinin kuru sabitlemesi talebi bu yıl patlattı" dedi.