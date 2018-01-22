Peugeot Türkiye’de hedef büyüttü

2017'de otomotiv pazarı yüzde 2.8 daralırken, Peugeot Türkiye yüzde 13.8 büyüdü. 29 bin 981 adedi binek, 10 bin 501'i hafif ticari olmak üzere toplam 40 bin 482 adet satış gerçekleştiren marka, yüzde 4.2 pazar payı elde etti. Bu sonuçlarla binek araç pazarında üç basamak yükselerek satışını en çok artıran ikinci marka olurken, toplam pazarda ise bir basamak yükselerek yine satışını en çok artıran ikinci marka oldu. Bu başarıda pazara sunulan 5008, 301, 308 ile hafif ticari modeller Expert ve Expert Traveller olmak üzere beş adet yeni modelin katkısı var. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, 2017'de rekor kırarak son 10 yılın en yüksek otomobil satışını gerçekleştirdiklerini söyledi. 2018'de pazarın 950 bin civarında gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Anaç, hedeflerinin 46 bin 750 adet satış ve yüzde 5 pazar payı olduğunu açıkladı.

ÜÇ GÜNDE TAMAMI SATILDI

Toyota, yeni modeli Yaris GRMN'yi tanıttı. Motorsporlarına 17 yıl aradan sonra tekrar dönen Toyota, WRC'den ilham alarak ürettiği Yaris GRMN ile segmentinde performans çıtasını yukarıya taşıyor. Ralli aracı ile standart Yaris arasında köprü kuran Yaris GRMN, sadece 400 adet üretildi. Online ön satışa sunulan Yaris GRMN, üç gün içinde tamamen tükendi. Yaris GRMN, 1.8 lt'lik kompresörlü motoru, 212 bg güç ve 250 Nm tork üretimiyle dikkat çekiyor.