Diyarbakır
'da gerçekleştirilen organizasyonla dönüşen şehirlerin çalışmalarını değerlendiren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, gerçekleştirilecek projeler için fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Diyarbakır 33 medeniyetin mirası, peygamberler ve sahabeler şehridir. 13 bin yıllık tarihiyle bölgemizin ve ülkemizin başat şehri haline gelmiştir. Burada bulunan her medeniyet ilimize önemli şahsiyetler kazandırdı" diye konuştu. Diyarbakır'ın tarihi, kültürü ve değerleri ortaya koyan bir şehir olduğunu belirten Atilla, "Şehrimiz bu kimliğe aykırı olan yeni kimliklere karşı dik durdu. Biz de şehrimizin kadim ünvanlarını korumak için gayret gösteriyoruz. Şehrimizi imarda örnek şehir yapacağız. Bölgede imar çalışmalarını gerçekleştirirken gönülleri de hoş tutacağız" ifadelerini kullandı. Kırklar Dağı'ndaki yapıların yıkılmasının belediye olarak büyük bir övünç kaynağı olduğunun da altını çizen Atilla, şehri ucube yapılardan uzak tutacaklarını söyledi. SUR CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Bölgede 90'lı yıllarda artan göçle çarpık kentleşmenin ortaya çıktığını aktaran Atilla, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz. Dicle Vadisi ve Ferit Köşkü'nde rekreasyon alanı oluşturmak için çalışmalara başladık. Medeniyetlerin aynası Sur'da ise terör tarafından zarar verilen yapılarımız ilgili kurumlarımızca en titiz şekilde restore ediliyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla Sur Bölgesi ülkemizin çekim ve cazibe merkezi haline gelecek." Artan göçle birlikte Yenişehir ve Bağlar ilçesinde çarpık kentleşmenin yoğun olduğunu belirten Atilla, "Bazı mahallelerimize itfaiye ve sağlık araçları giremiyor. Bağlar ilçemizi ziyaret ettiğimizde mahalle sakinlerinin en büyük isteği kentsel dönüşümün gerçekleşmesi oldu. Diyarbakır'ın kanayan yarası olan bu mahallelerde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz" dedi. DİYARBAKIR VALİSİ HASAN BASRİ GÜZELOĞLU Ekonomiye 1.2 milyar dolarlık katkı sağlanacak Türkiye'nin
16 yıllık sürecinde ciddi bir dönüşümün içerisinde bulunduğunu belirten Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, "Diyarbakır dönüşürken Türkiye değişiyor ve dönüşüyor. Geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. Beşeri kalkınmayı da içeren ahlak, adalet ve temel gereksinimleri karşılayan geniş bir bakış açımız var. Türkiye'nin bu sürecine Diyarbakır'da katkı verecek" diye konuştu. Projelerle birlikte Diyarbakır'ı kalkındırmaya devam edeceklerini vurgulayan Güzeloğlu, "Silvan Projesi'nde devam eden 8 baraj ve 23 sulama göletiyle birlikte 300 bin kişiye iş imkânı oluşacak. Ülke ekonomimize ise 1.2 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağız. Projenin bitmesiyle birlikte şehrimiz dünyanın en önemli gıda ve üretim merkezi haline gelecek" dedi. KİMLİĞİNİ KORUYACAK
Diyarbakır'ın varlığından bugüne kadar bilge bir şehir olduğunun da altını çizen Güzeloğlu, "Bu kadim ve aziz şehir, gerçek kimliğini koruyarak ihanet ve terör örgütlerinin baskısından kurtulup geleceğe emin adımlarla yürüyor. Türkiye'nin birlikte yürüyüşüne hiçbir terör örgütü karşı duramayacak" dedi. Organize Sanayi Bölgesi ve lojistik bölgeler olmak üzere istihdam yaratacak konularda büyük aşamalar gerçekleşeceğinin de altını çizen Güzeloğlu, esas dönüşümün zihinsel boyutta olacağını söyledi. TERÖRÜN BİTTİĞİ YERDE UYGARLIK GELİŞİYOR Sabah
yazarları olarak Anadolu Buluşmaları toplantılarda bu kez Diyarbakır'daydık. Dönüşen Diyarbakır konulu toplantımız öncesi ve sonrasında kenti dolaştık, Pazar yerleri, sokakları, tarihi mekânları inceledik. Gördüğümüz, hendek siyasetinin yerini huzur, güven ve hizmet siyasetinin aldığı oldu. Diyarbakırlı, kentsel dönüşüm yanı sıra zihinsel dönüşümün de şart olduğunu anlattı bizlere… Yavuz Donat / SABAH Gazetesi Yazarı Diyarbakır uzun zamandır özlediği morali nihayet buldu Gün
geçtikçe gelişen, derlenip toparlanan, yaraları sarılan, büyüyen kadim şehir Diyarbakır'ın şu süreçte en önemli ihtiyaçlarından birisi moral olsa gerek. Gazetemizin Diyarbakır'daki etkinliğinde gördüm ki Güneydoğu'nun bu şehrine ilaç gibi geldi. Diyarbakır'a yılda birkaç kez geliyorum. SABAH Gazetesi'nin "Diyarbakır Dönüşüyor" etkinliğini düzenleyenleri kutluyorum. Dr. Şeref Oğuz / SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Kentsel dönüşüm zihinsel dönüşüm olmadan olmaz Sabah
, Türkiye'de konut sektörünün iletişim platformu olmanın ötesinde, politika oluşturma gücüyle de kentlerin dönüşümüne tanıklık ediyor. Surlar ve sırlar şehri Diyarbakır'da ise sadece kentsel dönüşümün bu kente katacağı değer değil, daha barışçıl bir yarın için zihinsel dönüşümün de entelektüel tarlası işlevi görüyor. Herkes bir araya gelip dönüşümün dinamikleri geliştiriliyor. Kerem Alkin / Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Çöp dağları ortadan kalktı şehir temizlendi Yıllarca
, vatandaşın vergileriyle kendilerine aktarılan kaynakları, terör örgütüne aktaran yöneticiler gidip, yerine kayyum yöneticiler gelince, bölge insanımız ilk kez gerçek yerel yönetim hizmetleriyle tanıştılar. Hiç altyapı yapılmamış ilçe ve beldelerde altyapı inşaatları başladı. Çöp dağları ortadan kalktı ve insanımız temiz şehir, ilçe gördü. Şimdi, bölge insanımız, geçmiş için, 'elim kırılaydı, oyumu öyle kullanmasaydım' diyor. Sinan Özedincik / Sabah Gazetesi Günaydın Yazarı Diyarbakır kadim güzelliğine büründü Yüzyıllar
boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır'da gezilecek yerler oldukça fazla. Tarihi camiler, müzeler, kaleler, köprüler, han ve kervansaraylar gibi onlarca yer var. İlk olarak Ulu Camii ve Medreseler geliyor. Bence 'Gurme Turizmi'nin en önemli noktalarından birisi haline gelmesi gereken bu sıcak kent mutfağında çok kültürlülüğün etkisi var. Diyarbakır görülmeli, gezilmeli, deneyimlenmeli, tadına doyamayacaksınız. Mevlüt Tezel / Sabah Gazetesi Günaydın Yazarı Diyarbakır huzura kavuştu, turist bekliyor Diyarbakır
2016'da yaşanan büyük çatışmaların yaralarını çabuk sarıyor. Belediyelere atanan kayyımlardan sonra şehirde adeta yatırım patlaması yaşanıyor. Şehirde artık çöp dağları yok, hasar gören yollar, binalar hızla yenileniyor. Diyarbakır, İstanbul'dan sonra tarihi ve kültürel zenginlik açısından ikinci büyük şehir. Kentin huzur ve barış ortamına kavuşması turizmi canlandırmış. Esnaf 2018'den umutlu, turist sayısında büyük artış bekliyor. Yüksel Aytuğ / Sabah Gazetesi Günaydın Yazarı 12 yıl önce 12 yıl sonra En
son 12 yıl önce ziyaret ettiğim Diyarbakır'ı çok gelişmiş buldum. Her şeyden önce halkı, geleceğe çok daha umut ve güvenle bakar olmuştu. Bu arada gazeteme binlerce teşekkür. Bizleri evlat gibi bağrına basıp harika bir şekilde ağırlayan Diyarbakırlı kardeşllerimle dertleşme olanağı verdiği için. Gazetecilik bence iki yönlüdür. Okur bizi okurken, bizim de okuru "okumamız" gerekir. Vaktim ve enerjim yettiğince Sabah'ın şehir gezilerine katılıp, okurumu okumak niyetindeyim. Funda Karayel / Sabah Gazetesi Günaydın Yazarı Güneydoğu'nun Paris'i cazibe merkezi Diyarbakır
cazibe merkezi oluyor. Gelişimin yansımaları gezdiğimiz sur bölgesinde fazlasıyla görülüyor. Huzur barış ve güven ortamı konusunda ciddi bir çalışma var. Surlar büyüklüğü ve yüksekliği itibariyle dünyada birinci, uzunluğu bakımından Çin Seddin'den sonra dünyada ikinci olan yapı. Diyarbakır mimarisinden etkileneceğiniz ünlü şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğduğu evi ise şairin anısını yaşatmak amacı ile müzeye çevrilmiş burası da mutlaka görülmeli. Ömer Karahan / Sabah Gazetesi Günaydın Yazarı Bir Tarih Şehri...
'Diyarbakır
Dönüşüyor' ana teması ile gerçekleşen organizasyonda Diyarbakır sokaklarının her yerinde gördüğüm misafirperverliği ile beni ziyadesi ile mutlu etti. Farklı inançların, dillerin, kültürlerin kaynaştığı Diyarbakır oldukça modern bir tarih şehri... Tarih şehri ifadesini kullanmak Diyarbakır için oldukça önemli çünkü; Asurlular, Urartutular, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Osmanlılar gibi medeniyetlerin izlerini bu toprakta görebiliyorsunuz.