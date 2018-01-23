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Borsa yükselişle başladı

'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 yükselişle 117.843,57 puandan başladı.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 10:23
Borsa yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 608,10 puan ve yüzde 0,52 artarak 117.843,57 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, tek değer kaybeden ise yüzde 0,03 ile sigorta oldu.

Dün güne pozitif başlayan ve yükseliş eğilimini gün boyunca devam ettiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kazancıyla 117.235,47 puandan tamamladı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve Zeytin Dalı Harekatı'nın terör riskini azaltacağına ilişkin beklentilerle TL varlıklara ilginin arttığını kaydetti.

Açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.800 puan üzerinde yeni hedefin, tarihi zirvesi konumundaki 118.395 seviyesi olacağını bildirdi.

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Borsa yükselişle başladı
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