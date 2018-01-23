Hazine ve KGF’den 55 milyarlık imza

Geçtiğimiz yıl reel sektörün elini rahatlatmak için hayata geçirdiği 218 milyar liralık Hazine garantili krediyle dünya rekoruna imza atan hükümet, bu yıl ikinci hamleye hazırlanıyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile 55 milyarlık protokole imza atan Hazine, bu yıl reel sektöre yaklaşık 140 milyar liralık kredi kullandırabilecek. Protokol imza töreninde konuşan Başbakan Yarımcısı Mehmet Şimşek, KGF'nin ekonomi için önemli bir araç olduğunu belirterek, fonun kapsamının genişletilmesinin önemi ile ilgili şunları söyledi: "Gerek kefalet imkânının sınırlı olması, gerek limitlerin ve kapsamının düşük olması sebebiyle 2009-2016 döneminde fon sınırlı ölçüde etkili oldu. 2016'da sistem değişikliğiyle bunu önemli bir araca dönüştürdük. Kefalet limitini 250 milyar liraya kadar çıkararak kapsamını genişlettik." Yeni protokolde de daha riskli alanların önünü kapattıklarını söyleyen Şimşek, "Problemli kredinin yüzde 7'lik kısmını karşılayacağımızı taahhüt ettik. Şu ana kadar bu oran yüzde 1'in altında" şeklinde konuştu. Şimşek, geri dönüşlerin de yeniden kefalet sistemine aktarılacağını söyledi.

Şimşek, "Her ülkenin öncelikleri var. İmalat sanayii yatırımlarına öncelik verdik. 55 milyarlık kefaletin, 25 milyar lirası imalatçıya, 15 milyar lirası da ihracatçıya, döviz kazandıran şirketlere sağlanacak. Türkiye'nin üretken kapasiteyi artırması gerekiyor" dedi.