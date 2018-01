İş dünyası yatırım için gaza bastı

Türkiye'nin, Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na tam destek veren iş dünyası temsilcileri 2018 yatırım hedeflerinden geri adım atmıyor. Hazır giyim sektörünün büyümeye devam ettiğini belirten Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, "Bizler çalıştıkça sektör büyüyor. Türkiye'nin geleceği de çok büyük. Güzel bir yılı geride bıraktık. Bizi iyi günler bekliyor" dedi. Hakko, 2018'e pozitif baktıklarını kaydederek, eylülde Katar'da büyük bir mağaza açacaklarını kaydetti.

TÜRKİYE'DE DAHA ÇOK EKMEK VAR

Boyner Grup CEO'su Cem Boyner ise, perakende sektörünün 2017'yi çok iyi geçirdiğini belirterek, "2018'de temkinli olmakla birlikte fevkalade pozitif bir beklenti içindeyiz. Tedbirli diyorum çünkü bu coğrafyada hiçbir veriye sonsuza kadar kalıcı diye bakmayız. Veriler her an değişebilir biz de kendimizi buna adapte ederiz. Yeni bir formül ve tedbirle büyümeyi ve genişlemeyi garantilemeye çalışırız. 2018 için dikkatli, tedbirli ama pozitifiz" ifadelerini kullandı. İç pazarın doyum noktasına geldiğini düşünmediğinin altını çizen Boyner, şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'de çok ekmek ve çok dinamik nüfus var. Yaşam kalitesini iyileştirmek isteyen milyonlarca nüfus var. Yapılan her iyi işin bu ülkede mutlaka karşılığı var." Yataş Genel Müdürü Nevzat Yıldız ise 2017'de yaklaşık yüzde 59 büyüdüklerini, bu yıl ise en az yüzde 50 büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Yıldız, "2018 ile 2023 arasında yurtdışında en az 3 ülkede lider olma amacımız var" diye konuştu.

ORDUMUZUN VE DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, operasyona tam destek verdiğini belirterek "Türkiye sınır güvenliği açısından kırmızı çizgileri olarak belirttiği hattı, bu operasyonla birlikte Fırat'ın batısına kadar genişleterek, bu bölgeyi tamamen terörist unsurlardan temizlemelidir. Terörist unsurlar bertaraf edilene kadar söz konusu operasyonlar devam etmeli" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin uluslararası hukuk ilkelerine bağlı hareket ettiğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun (BMGK) ilgili kararları ile BM Sözleşmesi gereğince meşru müdafa hakkını kullanarak bu operasyonları başlattığını anımsatan Cesur, şöyle devam etti: "Haklı olduğumuz her davada milletimizin ve devletimizin her daim ayrılmaz bir parçası olduğumuzu belirtmek isteriz, milletimizin, ordumuzun ve devletimizin yanındayız." Hasan Ali Cesur, Türkiye'nin diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne her daim saygı duyduğuna da dikkat çekti.