Sabancı’dan yeni satın alma sinyali

Sabancı Holding olarak teknolojideki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yatırımlarını da bu vizyonla şekillendirdiklerinin altını çizen Mehmet Göçmen, Kordsa'nın geçtiğimiz aylarda ABD'de yaptığı satın almayla ilgili olarak "Boeing şirketine yedek parça yapan ve onun tedarik zincirinde olan iki fabrikalı bir şirketi satın almak üzere anlaşma imzaladık. Önümüzdeki haftalar içerisinde bunun kapanışı yapılacak. Şu an işlemler devam ediyor. Bunun avantajı şu; Boeing'in tedarik zincirindeyiz. Yarın öbür gün yeni satın almalarla Avrupa'da Airbus'un ve giderek de uzay teknolojilerini içeren firmaların tedarik zincirinde olmayı düşünüyoruz. Bu Kordsa için yeni çizdiğimiz yol haritası. Türkiye de yerli ve milli yatırımları doğru bir şekilde yönlendirdiği için de, bir şekilde buralardaki kazanım, teknoloji transferi olarak Türkiye'ye gelecek. Bu teknoloji transfer sürecini ciddi şekilde kısaltmış olacağız" şeklinde konuştu.

ENDÜSTRİ 4.0'A AYAK UYDURMALIYIZ

Bu yıl Davos'ta konuşulan konulara da değinen Mehmet Göçmen, son dönemde teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte hemen hemen bütün sektörlerde de büyük bir değişim yaşandığının altını çizerken "Şu anda geleceğin içinde yaşıyoruz ve bu hızlanarak devam ediyor. Ya bunun parçası olacağız ve dünyanın en genç ülkelerinden biri olarak yeni Endüstri 4.0 çağına ayak uydurup buradan büyük bir rekabet avantajı sağlayacağız ya da yine bunu pas geçeceğiz ve bundan sonraki dönemde önümüze bakacağız. Ben ilkinden yanayım. Ve buradan neleri Türkiye'ye götürebiliriz, Türkiye'deki mevcut portföyümüzü, buradan öğrendiklerimizle nasıl şekillendirebiliriz ve Türkiye'deki mevzuat değişikliği dahil tüm değişime nasıl bir etki yapabiliriz? Benim Davos'ta en çok baktığım konular bunlar" ifadelerini kullandı.