Sivil toplum ve iş dünyasından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı'nı oluşturan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), HAK-İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), TOBB ile Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) ve Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından, TOBB İkiz Kuleler'de, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ortak basın toplantısı düzenlendi.

Hisarcıklıoğlu, sivil toplum kuruluşlarını ve iş dünyasını temsilen yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, kendisi ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için adım attığını ifade etti.

Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin'de başlatılan sınır ötesi harekata ilişkin Türkiye'nin önde gelen iş dünyası örgütleri ve sendikalar olarak kamuoyuna seslenmek istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur."

"TERÖRE KARŞI ORTAK DURUŞ SERGİLEMELİYİZ"

Hisarcıklıoğlu, masum insanları katleden ve Türkiye'nin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalamayacaklarını vurgulayarak, Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden operasyonlarıyla Türkiye'nin, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini söyledi.

Öte yandan sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Zaten bunu Fırat Kalkanı operasyonunda da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin başlattığı her iki harekatın da, Suriyeli göçmenler ve mazlum durumdaki yerel halk tarafından desteklendiğini belirterek, tüm uluslararası camiaya da, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık şekilde göstererek, Türkiye'ye destek verme çağrısında bulundu.

Vatandaşları, özellikle sosyal medyada oluşturulabilecek bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, kültürün, inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Her üç büyük siyasi partimize de 15 Temmuz'da olduğu gibi, ülke menfaati için gösterdikleri ortak ve kararlı duruşları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız."