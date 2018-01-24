Afrin operasyonu turizmi etkilemez

Türkiye
Otelciler Birliği (TUROB
) Başkanı Timur Bayındır da Afrin
operasyonuna sonuna kadar destek verdiklerini belirterek, vatan söz konusu olduğunda ekonominin ikinci planda kaldığını belirtti. Bayındır, "Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız" dedi. NEGATİF ETKİLEMEZ
Operasyonun turizm
e etkilerini de değerlendiren Bayındır, "2016'nın sonunda Fırat Kalkanı operasyonu yapıldı, 2017 ortasına kadar sürdü. O dönemin turizm rakamlarına baktığımızda bırakın düşüşü, aksine yükseliş var. Zaman gösterecek ancak biz bu operasyonun da negatif bir etkisinin olmayacağını düşüyoruz. Mühim olan burada yapılan haberler. Yurtdışı takip ediyor, doğru mesajı vermek gerekir" diye konuştu. 2017 yılına dair değerlendirmelerde de bulunan Bayındır, rakamlar henüz açıklanmasa da yılın 32 milyon turist
le kapatılacağını öngördüklerini kaydetti. YIL İYİ BAŞLADI
TUROB Başkanı Bayındır, "2017'de Türkiye otellerinde ortalama doluluk oranları yüzde 18 artışla yüzde 60.2, İstanbul'da yüzde 26 artışla yüzde 62.6 ve Antalya
'da yüzde 60.3 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı. 2018'e güzel bir başlangıç yaptıklarını, İngiltere
, Almanya
, Hollanda
gibi pazarların geri dönüş sinyali verdiğini aktaran Bayındır, Rus turistte yakalanan artışın bu yıl da devam edeceğini kaydetti. 2017'de 3 milyar 29 milyon TL tutarında teşvik bazlı yatırım yapıldığını anlatan Bayındır, "Bu yıl herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa yatırımlardaki artış devam edebilir. Ancak her zaman belirttiğimiz gibi artık İstanbul ve Antalya yeni yatırımlara doydu. Yatırımların Anadolu'ya yayılması gerek" şeklinde konuştu.