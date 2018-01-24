Devletin yanındayız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK
) sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeyi terörden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na iş dünyasını temsil eden 16 STK
'dan destek geldi. Ortak açıklamayı okuyan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB
) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, "Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz" dedi. HAREKÂT MEŞRU
Zeytin Dalı Harekâtı'nın uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için adım atmıştır. Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin'de sınır ötesi harekât başlamıştır. Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı, evrensel hukuk ve BM
GK terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye
'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur." Hisarcıklıoğlu, sivillerin korunması için gereken dikkatin gösterildiğini belirterek, "Bunu Fırat Kalkanı operasyonunda da gösterdik. Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyeliler'in geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Bu nedenle her iki harekâtı da, Suriyeli göçmenler ve yerel halk desteklemektedir" diye konuştu. ARAMIZA FİTNE SOKAMAZLAR
Sosyal
medya üzerinden yapılan provokasyonlara ve bilgi kirliliğine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Hisacıklıoğlu, şöyle devam etti: "Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, kültürün, inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Her 3 büyük siyasi partimize de, aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi, ülke menfaati için gösterdikleri ortak ve kararlı duruşları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız."