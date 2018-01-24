Görüşmelerimiz verimli geçti

Körfez yatırımcılarının Türkiye
'deki gayrimenkul piyasasıyla yakından ilgili olduklarını belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Katar
, hükümetimizle ve Sayın Cumhurbaşkanımızla olan ilişkilerinden ötürü bize sıcak bakıyor. Geçen yıl da fuar
a katıldık ve bir projemizden yaklaşık 50 daire satışı yaptık" dedi. Kanal İstanbul'un güzergâhının belirlenmesinin ardından heyecanlarının arttığını ifade eden Çetinsaya, "Kanal İstanbul projesi bizi heyecanlandırdı. Başta ülke ekonomimiz olmak üzere inşaat sektörümüz açısından çok önemli bir proje. Bizim de o bölgede Kanal İstanbul projesinin çok daha öncesinden Artaş İnşaat olarak yatırımlarımız vardı" diye konuştu. Artaş İnşaat'ın yanı sıra Emlak Pazarlama ile kurdukları Öztaş ve Biocity şirketlerinin de 400-500 dönüme yakın Kanal İstanbul'a komşu Resneli'de arazisi olduğunun altını çizen Çetinsaya, "Kanalın şekillenmesine bağlı olarak buradaki yatırımlarımızı hareketlendireceğiz. Projelerimizi gelişmeye paralel olarak hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.