Katar ile ticareti artıracak

1982'de
küçük bir imalathanede yer karosu üreterek başladığı ticaret hayatına 15 bin metrekare kapalı, 70 bin metrekare açık alanda 7 adet tam otomasyon üretim tesisi ile büyüyerek devam eden Özkul Beton, EXPO 2018 Qatar By Turkey fuarına standıyla katıldı. Almanya
ve İtalya
'dan ithal ettikleri son teknoloji makine parkuruyla suni mermer, suni granit olarak tek tabaka-iki tabaka yer döşemeleri, ankrajlı cephe kaplamaları, çeşitli isteğe bağlı özel kalıplı beton elemanları imalatı, kilitli parke taşları, bahçe ve yol bordürleri, prekast ürünler, wash beton ürünler, bims blok duvar elemanları, telekom menholleri ve çevre mobilyaları üretimi yaparak başta Almanya, Fransa, Romanya, Arnavutluk, Libya, Irak, Rusya ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettiklerini belirten şirket yetkilileri, 600'ün üzerinde çeşit sundukları bilgisini verdi. Katar
-Türkiye ilişkilerinin her boyutunda, özellikle iki ülkenin ticari ilişkilerine önemli katkılar sağladığını bu vesileyle gözlemlediklerinin altını çizen yetkililer, fuarın kendileri için oldukça verimli geçtiğini ifade ettiler.