NG Residence’ta yaşam bu sene başlıyor

NG Kütahya Seramik'in ilk büyük konut projesi olan NG Residence'ta yaşamın başlamasına sayılı günler kaldı.

Sadece konut değil, sahip olduğu otel ve kongre merkeziyle bir projeden beklenenin ötesine geçen NG Residence, üst düzey donanımıyla dikkat çekiyor. Bulunduğu lokasyon avantajıyla da gündelik yaşamın ve ticaretin merkezinde konumlanıyor. Büyüklükleri 62 ile 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 seçeneklere sahip 306 daireden oluşan projede, son kalan daireler için "Peşin Peşin Otur, Taksit Taksit Öde" Kampanyası uygulanıyor.

YATIRIMCISINA ÜST DÜZEY KAZANÇ SAĞLAYACAK

İstanbul'un önemli noktalarına yakınlığıyla dikkat çeken NG Residence, ilerleyen yıllarda dünyanın en önemli fuar ve kongre alanı olacak İstanbul Atatürk Havalimanı'na 6 kilometrelik mesafede yer alıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve 3. Havalimanı bağlantı yollarına 4 kilometrelik mesafede konumlanan NG Residence, metro istasyonuna ise 200 metrelik mesafede yer alıyor. Mimari duruşu, kullanılan malzeme, işçilik kalitesi ve lokasyon avantajıyla bölgede diğer projelerden ayrışan bir yaklaşım sunuyor. Projenin sahip olduğu bu donanımla, yatırımcısına bölgede yer alan projelerin çok üstünde bir kazanç sağlaması bekleniyor.

HER DAİREYE ÖZEL KAPALI OTOPARK

Projede sunulan hizmetler arasında; 7/24 güvenlik, SPA, buhar banyosu ve sauna yer alıyor. NG GYM spor salonunda ise pilates ve fitness imkânları yer alıyor. Projede her daireye özel kapalı otopark alanı standart olarak sunuluyor.