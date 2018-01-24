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Tapusuz çiftçiye de nın önü açılıyor

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018
Tapusuz çiftçiye de sigortanın önü açılıyor
Parçalı hisseler nedeniyle tapusu olmadığı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olamayan, bu yüzden de kanun gereği don, sel, hayvan hastalıkları, kuraklık gibi üretimin yara aldığı durumlarda devlet desteğinin yüzde 67'ye kadar çıktığı tarım ları havuzu TARSİM'den yararlanamayan çiftçiye sigortanın kapısı açılıyor. Bu yıl başlatılan çalışmayla sisteme kayıtlı olmayan yaklaşık 8-9 milyon hektarlık alanın da ÇKS'ye alınması, bu şekilde üreticinin gelir riskinin garanti altına alınması hedefleniyor. TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu, başlatılan çalışmayla ÇKS içinde olmayan çiftçilerin de sistemden yararlanmasının sağlanacağını söyledi. TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ise, Hazine Müsteşarlığı, ve hukukçuların olduğu bir çalışma grubu oluşturulduğunu bu grubun uygulanacak metotla ilgili araştırma yaptığını belirtti. Doğu ve 'da tapusuz ciddi bir tarım alanı olduğuna dikkat çeken Satoğlu, "Bu şekilde tarım sigortaları prim üretiminin de ciddi oranda artmasını bekliyoruz" dedi.
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Tapusuz çiftçiye de sigortanın önü açılıyor
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