Tapusuz çiftçiye de sigortanın önü açılıyor

Parçalı hisseler nedeniyle tapusu olmadığı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olamayan, bu yüzden de kanun gereği don, sel, hayvan hastalıkları, kuraklık gibi üretimin yara aldığı durumlarda devlet desteğinin yüzde 67'ye kadar çıktığı tarım sigorta
ları havuzu TARSİM'den yararlanamayan çiftçiye sigortanın kapısı açılıyor. Bu yıl başlatılan çalışmayla sisteme kayıtlı olmayan yaklaşık 8-9 milyon hektarlık alanın da ÇKS'ye alınması, bu şekilde üreticinin gelir riskinin garanti altına alınması hedefleniyor. TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu, başlatılan çalışmayla ÇKS içinde olmayan çiftçilerin de sistemden yararlanmasının sağlanacağını söyledi. TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ise, Hazine Müsteşarlığı, Tarım Bakanlığı
ve hukukçuların olduğu bir çalışma grubu oluşturulduğunu bu grubun uygulanacak metotla ilgili araştırma yaptığını belirtti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu
'da tapusuz ciddi bir tarım alanı olduğuna dikkat çeken Satoğlu, "Bu şekilde tarım sigortaları prim üretiminin de ciddi oranda artmasını bekliyoruz" dedi.