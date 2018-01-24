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yenilikçi fikirler için işbirliğine gitti

Giriş Tarihi: 24.1.2018
TEB yenilikçi fikirler için işbirliğine gitti
Türk Ekonomi Bankası () geçen yıl başlattığı 'Fintech Future Four' Programı ile finansal teknoloji alanında yeni fikirleri desteklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda Avrupalı Fintech Hızlandırıcı Programı Nestholma ile işbirliği yaptı. Yenilikçi ve inovatif fikirlere destek olmayı hedeflediklerini söyleyen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi "Her 3 ayda bir başvuruları toplayacağız ve maksimum 6 ay içinde fikirler hayata geçecek. Her türlü fikire açığız. Bankacılık ve finans dünyasını değiştirecek teknolojilerin Türkiye'den çıkacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı. Nestholma'nın kurucu ortağı Antti Kosunen, "Türkiye hem eski hem modern bir ülke. Sosyal medya kullanımı yaygın. Yeniliklere açık ve çok çabuk adapte oluyor. Bu nedenle Türkiye'yi önemsiyoruz" dedi.
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