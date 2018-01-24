Trump’tan güneş paneline gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, ithal edilen güneş enerjisi ekipmanlarına dört yıl boyunca gümrük tarifesi uygulanması kararı aldı. Trump, solar hücre ve modül ithalatına yüzde 30 oranında gümrük vergisi getirilmesini onayladı. ABD'deki güneş enerjisi endüstrisi, maliyetlerin artacağı, binlerce kişinin işsiz kalacağı ve milyarlarca dolarlık yatırımın tehlikeye gireceği gerekçesiyle karara şiddetle karşı çıkıyor. Bu vergi dört yılda yüzde 15'e inecek. Ayrıca her yıl için 2.5 gigavatt (GW) montajsız solar hücre, gümrüksüz olarak ithal edilebilecek. Bu kararın, ABD'nin solar hücre kapasitesindeki büyümeyi yavaşlatması bekleniyor.

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