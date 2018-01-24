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Trump’tan güneş paneline gümrük vergisi

Giriş Tarihi: 24.1.2018
Trump’tan güneş paneline gümrük vergisi

Başkanı , ithal edilen güneş si ekipmanlarına dört yıl boyunca gümrük tarifesi uygulanması kararı aldı. Trump, solar hücre ve modül ithalatına yüzde 30 oranında gümrük vergisi getirilmesini onayladı. ABD'deki güneş enerjisi endüstrisi, maliyetlerin artacağı, binlerce kişinin işsiz kalacağı ve milyarlarca dolarlık yatırımın tehlikeye gireceği gerekçesiyle karara şiddetle karşı çıkıyor. Bu vergi dört yılda yüzde 15'e inecek. Ayrıca her yıl için 2.5 gigavatt (GW) montajsız solar hücre, gümrüksüz olarak ithal edilebilecek. Bu kararın, ABD'nin solar hücre kapasitesindeki büyümeyi yavaşlatması bekleniyor.

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Trump’tan güneş paneline gümrük vergisi
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