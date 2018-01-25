106 ülkeden turizmci EMITT’te buluşuyor

Turizm
sektöründeki dünyanın en büyük 5 fuar
dan biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, bu yıl 22'nci kez kapılarını açtı. Sektörde yaşanan toparlanma ve sıçramanın fuara da yansıdığını belirten ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, "Geçen yıl 81 ülkeden 685 katılımcı ve 5 bin kurum ve kuruluşun fuara katılımı oldu. Toplam 46 bin 670 ziyaretçiyi ağırladık. Bu sene ise 106 ülkeden 600 tur operatörünü ve 50 bine yakın ziyaretçiyi (Hosted Buyer) fuar kapsamında ağırlıyoruz" dedi.
Bu tur operatörlerinin yaklaşık 6 bin 980 adet randevusu bulunduğunu aktaran Aydın, tur operatörlerinin yüzde 22'sinin dinlenme, yüzde 19'unun sağlık, 18'inin MICE, 16'sının düğün, 10'unun eğitim, 9'unun kış ve yüzde 6'sının da golf turizmi yapan operatörlerden oluştuğu bilgisini verdi. 2015 RAKAMLARINI YAKALARIZ
"Yıllar içinde turizm sektörünün ve EMITT'in büyümesini incelediğimizde, ikisinin birbirini besler bir şekilde ve doğru orantılı olarak büyüdüğüne şahit oluyoruz" diyen Hacer Aydın, EMITT'in rakamlarının turizm sektörünün gidişatı açısından yol gösterici olduğunu ifade etti. Aydın, "Bu bakış açısıyla turizm sektörünün özellikle EMITT fuarına katılacak 600 davetli tur operatörü ile kuracağı yeni bağlantılar sayesinde Türk turizminin zirvede olduğu 2015 rakamlarını yakalayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
Aydın, 2017'nin 3'üncü çeyreğinde gelen yüzde 11.1'lik ekonomik büyümenin, 2018'in daha iyi bir yıl olacağının sinyallerini verdiğini kaydetti. 2017'de artan turist sayısının oda doluluklarını da artırdığını aktaran Aydın, "Yılın ilk 11 ayında oda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 9.1 puan artarak yüzde 60.2 olarak gerçekleşti. 2018'de yıl bu oranında daha da artacağını ve 2015 ortalamasını yakalayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. ABD DE KATILIYOR
EMITT'e bu sene katılan ülkeler arasında ABD, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya
, Birleşik Arap Emirlikleri Bosna & Hersek, Çin, Fas, Filipinler, Filistin, Fransa, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Kore, Gürcistan, Hindistan İran, İspanya İtalya, Japonya, KKTC
, Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova Küba, Letonya, Lübnan, Makedonya, Maldivler, Moğolistan, Nepal, Rusya, Seyşeller, Sırbistan, Tayvan, Tunus, Özbekistan, Ukrayna, Ürdün Vietnam, Yunanistan, Zanzibar yer alıyor.