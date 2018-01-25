ATO Başkanı Baran: İstesek Kızılcahamam’ı Davos yaparız

AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Başkent Ankara Meclisi yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, "Derdiniz Ankara ise aynı yerdeyiz. Bizim de derdimiz Ankara. Ankara'ya katkı sağlamak adına elimizden gelen gayreti fazlasıyla yerine getiriyoruz. İnşallah beraber güzel işler yaparız" dedi. Baran, göreve geldikleri günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda Ankara'nın önünü açacak hizmetlerde bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

"İSTESEK BEYPAZARI'NI DA KIZILCAHAMAM'I DA DAVOS YAPARIZ"

Baran, Ankara'nın çevresinde gelişmeye açık yerler bulunduğuna dikkati çekerek, "Bütün dünya Davos'a gidiyor. Kızılcahamam Davos'tan daha iyi bir yer. İstesek Beypazarı'nı da Kızılcahamam'ı da Davos yaparız. Kızılcahamam'daki o güzellik dünyadaki kaç şehirde var?" diye konuştu.

Ankara'nın en fazla alışveriş merkezi ve kulenin bulunduğu şehir olduğuna dikkati çeken Baran, "Ankara'yı misafirlerimizi gururla ağırlayacağımız bir şehir haline getirmemiz lazım" diye konuştu. Ankara için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Baran, "Gövdemizi değil başımızı taşın altına koyalım. Yeter ki Ankara hak ettiği yere gelsin" dedi.