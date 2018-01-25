Dolar ne kadar? (25 Ocak 2018)

Türkiye'nin Afrin'de başlattığı operasyona ilk tepki olarak dolar/TL hafta başında illikit piyasada geç saatlerde 3,85 seviyesine yükselmiş ancak uluslararası çevrelerden operasyona yönelik olumsuz bir tepki gelmemesi risk algısını hafifleterek kurda 3,75'in altına gerilemeye neden olmuştu.



Analistler operasyonun ne kadar süreceğinin ve kapsamının yanı sıra ABD ile ilişkilere yansımasının yakından izlendiğini, jeopolitik risklere yönelik haber akışının yanı sıra küresel piyasalardaki havanın TL varlıkların seyrinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.

DOLAR ENDEKSİ 3 YILIN DİBİNDE

Küresel piyasalarda dolar, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dolardaki zayıflığın ABD ticareti için olumlu olduğunu açıklamasının ardından başlıca para birimleri karşısında üç yılın dip seviyesine geriledi.



Dolar endeksi dünkü kayıplarını artırarak Aralık 2014'den bu yana en düşük seviye olan 89.064'ü gördü.