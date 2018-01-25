Dövizle borçlanmada yeni dönem resmen başladı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararın 17. maddesinde yapılan değişiklikle şirketlerin döviz ile borçlanmasına ilişkin düzenlemeler açıklandı.

DÖVİZ GELİRLERİ TOPLAMINI AŞAMAYACAK

Döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişiler yurt dışından döviz kredisi temin edemeyecek. Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon doların altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacak.

BELGELERLE ONAYLANMASI GEREK

Kredi bakiyesi 15 milyon doların altında olan Türkiye'de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri de zorunlu olacak.

KREDİYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan, finansal kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılacak veya Türk Lirası krediye dönüştürülecek.

İŞTE İSTİSNALAR

Buna karşın döviz geliri olmayan şirketlerin yurt dışından döviz kredisi temin etmesinde bazı istisnalar getirildi.

Düzenlemeye göre kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacağı döviz geliri şartı aranmayacak.

Döviz geliri şartı aranmayacak diğer istisnalar ise kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon dolar ve üzerinde olan Türkiye'de yerleşik kişiler, yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişiler, belirlenmiş makine ve cihaz yatırımı yapanlar, uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelerde ihaleyi kazanan Türkiye'de yerleşik kişiler, Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan projeleri üstlenen Türkiye'de yerleşikler, kamu özel işbirliği modelinde iş yapan şirketler ve Bakanlıkça belirlenen esaslar dahilindeki Türkiye'deki yerleşik kişiler.