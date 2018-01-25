Hatay’da operasyon turizmi harekâtı

Türk ordusunun Suriye'deki PYD/ PKK terör örgütlerine yönelik başlattığı Afrin Operasyonu, bölgeye komşu konumdaki Hatay
'da turizm
hareketliliği başlattı. Operasyonu takip etmek amacıyla şehre gelen yerli-yabancı basın mensupları ve Kızılay çalışanları otelleri doldurdu. Hatay İl Kültür Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, şehirde hareketin rutin seyrinde devam ettiğini belirterek, "İlimizde sezon mart ortasında açılır. Bu dönemde otel dolulukları yüzde 40-50 arasında seyreder. Ancak operasyonla birlikte doluluklar arttı" dedi. Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, "Şehrimize gelen basın mensuplaır ve Kızılay çalışanları doluluklara yaklaşık yüzde 10'luk bir katkı sağladı. Yüzde 60 ortalamaya ulaştık" diye konuştu. TURLAR SATILIYOR
Jolly Tur Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe ise operasyonun başlamasıyla birlikte bölgeye yönelik talebin bir miktar duraksadığını belirterek, "Ancak şu anda gündem sıcak. Biz önümüzdeki günlerde yeniden hareketlenme bekliyoruz. Bu nedenle tur satışlarını kapatmadık, hâlâ devam ediyoruz" şeklinde konuştu.