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Mado'nun yüzde 42'si Katarlılara satıldı

Dondurmacı Mado'da bir süredir devam eden ortaklık görüşmesi tamamlandı ve şirketin yüzde 42'si satıldı. Katarlı Al Sraiya ve fon şirketi Venture Capital, Mado'yu Lüksemburg'da kurulu "Turkish Cafe Company" adlı firma üzerinden satın aldı

Giriş Tarihi: 25.1.2018 16:43
Mado'nun yüzde 42'si Katarlılara satıldı

Satışla ilgili 'nun internet sitesinden yayınlanan duyuruda, Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.'nin (MADO) sermayesini temsil eden payların yüzde 42'sinin Turkey Café Company S.A.R.L. tarafından devralındığı bildirildi.

"BU SATIŞ BÜYÜME HEDEFİMİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Satın alma işlemi ile ilgili olarak Dünya Gazetesi'ne konuşan MADO Genel Müdürü Gürol Çıragöz ise "20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek" dedi.

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Mado'nun yüzde 42'si Katarlılara satıldı
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