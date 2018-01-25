Mado'nun yüzde 42'si Katarlılara satıldı

Satışla ilgili Rekabet Kurulu'nun internet sitesinden yayınlanan duyuruda, Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.'nin (MADO) sermayesini temsil eden payların yüzde 42'sinin Turkey Café Company S.A.R.L. tarafından devralındığı bildirildi.

"BU SATIŞ BÜYÜME HEDEFİMİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Satın alma işlemi ile ilgili olarak Dünya Gazetesi'ne konuşan MADO Genel Müdürü Gürol Çıragöz ise "20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek" dedi.