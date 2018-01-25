TÜGİK Başkanı Güral: Devletimizin ve şanlı ordumuzun sonuna kadar yanındayız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı "Zeytin Dalı Harekâtı"nın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Kararları ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesinden doğan hakları doğrultusunda yürütülen, son derece haklı ve meşru bir mücadele olduğunu vurgulayan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Dünya üzerindeki bütün devletler gibi, Türkiye de sınırlarında fiili bir durumun oluşmasına müsaade etmeyecektir. Terörle ve teröristle mücadele adına yürütülen bu operasyon, ülkemizin bekası ve milletimizin huzurunu sağlamak amacıyla başlatılmıştır. En kısa sürede başarıyla sonuçlanacağına dair en küçük bir şüphemiz bulunmamaktadır.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve sivillerin yaşam hakkına saygı çerçevesinde, şanlı ve insani değerleri yüksek Türk ordusunun hassasiyetleriyle yürütülen bu harekât, milli bir meseledir. Toplumun tüm kesimlerinin bu milli dava etrafında birleştiğini görmek bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Türk milleti, böylesi dönemlerde devreye giren dış odaklı provakasyonlara izin vermeyecek ve ulusal bütünlüğümüze kast edecek girişimlere karşı gerekli tepkiyi en sert şekilde gösterecektir.

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu olarak,uluslararası kamuoyunu Türkiye'nin bu meşru mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Türk iş dünyasının devletimizin ve şanlı ordumuzun sonuna kadar yanında olduğunu en güçlü şekilde ifade etmek istiyoruz. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Cephedeki kahraman askerlerimizin en kısa sürede zafer ve selametle sevdiklerine kavuşmalarını temenni ediyoruz. Allah Türk Ordusunu muzaffer kılsın,halkımızın dualarıyla yar ve yardımcıları olsun"