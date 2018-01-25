Yabancı turist artıyor yerli elini çabuk tutsun

2015 ve 2016'da tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan turizm
sektörü, 2017'de ibreyi yeniden yukarı çevirmeyi başardı. Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2017'nin 11 ayında 27 yüzde artışla 30 milyon 706 bin yabancı turist
sayısına ulaşan turizmciler, 32 milyonla kapanacağını belirtiyor.
2018 yılına çok güzel bir başlangıç yaptıklarının altını çizen turizmciler, "Avrupalı turist geri dönüyor. Ortadoğu
, İran
, Rusya
ve BDT pazarındaki artış da devam ediyor. Bu yıl 35 milyonu rahatlıkla yakalarız" diyor. Bu yıl özellikle yoğun sezon olan temmuz-ağustosta otellerin ciddi bir doluluğa ulaşacağını aktaran sektör oyuncuları, yerli turistin bir an önce erken rezervasyon
yaptırması gerektiğini, aksi takdirde yer bulmakta güçlük çekeceğini vurguluyor. Turizmciler, "Erken rezervasyon kampanyaları hâlâ devam ediyor ve ciddi indirim fırsatları sunuluyor. Yerli turist hem indirimden yararlanmak hem de istedikleri otelde konaklamak için kampanyadan mutlaka faydalanmalı" diye uyarıyor. 6 MİLYON KİŞİ TATİLE ÇIKACAK Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, 2009 yılında başlatılan erken rezervasyon kampanyasının son derece başarılı olduğunu belirtti. Ulusoy, "2009 yılında 300 bin kişi ile başlayan erken rezervasyon kampanyası 2012'de 2 milyona, 2015'te 3.5 milyona ulaştı. Türk turizmi açısından zorlu geçen 2016 yılında sektöre en önemli destek vatandaşlarımızdan geldi ve 4.2 milyon kişi erken rezervasyonla tatile çıktı. Erken rezervasyon alışkanlığında artışla birlikte geçtiğimiz yıl 5 milyon seviyesi yakalandı" dedi.
2018 yılı için erken rezervasyon sürecinin başında bulunulduğunu belirten Ulusoy, tur operatörlerinden olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti. Ulusoy, "Beklentimiz 2018 yılında erken rezervasyon kapsamında tatile çıkan vatandaş sayımızın 6 milyon seviyelerinde gerçekleşmesi yönünde" diye konuştu. HEDEF GELİRİ ARTIRMAK
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da, turizm sektörünün 2017'de rakamları yeniden artıya döndürmeyi başardığını vurguladı. Ayık, "Kişi sayısında ciddi bir ivme yakalandı. TÜİK'in ilk 9 aylık verilerine göre gelir de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.45 arttı ve 20 milyar 174 milyon 468 bin dolar elde edildi" ifadelerini kullandı. 2018'de bu rakamı aşarak, gelir düzeyi yüksek turisti Türkiye'ye çekmeyi hedeflediklerini anlatan Ayık, kişi sayısında ise 35 milyonun aşılacağına inandıklarını kaydetti. Ayık, şunları anlattı: "Bu çerçevede Rusya-BDT ülkeleri ile birlikte klasik Avrupa pazarlarımızdan Türkiye'ye olan talebi artırmaya yönelik adımların yanında, Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Japonya gibi potansiyeli yüksek turizm pazarlarından ülkemize gelen turist sayısını arttırmayı amaçlıyoruz. Hali hazırda Avrupa rezervasyonları çok iyi gidiyor. Rusya ve BDT ülkelerinde de yüzde 10'luk bir artış bekliyoruz." YATIRIMLAR ANADOLU'YA YAYILMALI
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ise Türkiye'ye olan talebin arttığını, buna paralel gelirlerin de artırılması gerektiğini belirtti. Otel yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Bayındır, "2017 yılında 3 milyar 29 milyon TL tutarında teşvik bazlı yatırım başladı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 2.5'lik bir artışı ifade ediyor. Bu yatırımlar 56 ilde toplam 33 bin 257 yataklı 192 projeyi kapsıyor. Geçtiğimiz ocak-aralık dönemi rakamlarının tesis sayısı bakımından artışın devam ettiği görülüyor. Yatak sayısında 2016 yılına göre düşüş yaşanırken, yatırım tutarında artış gözlemleniyor" dedi. Bu yıl herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa yatırımlardaki artışın devam edeceğini aktaran Bayındır, İstanbul ve Antalya
'nın otele doyduğunu, yatırımların artık Anadolu'ya yayılması gerektiğini ifade etti. 6 MİLYON
2018'de erken rezervasyonla tatile çıkacak kişi sayısı 32 MİLYON
2017'de Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı 35 MİLYON
2018'de beklenen turist sayısı 3.3 MİLYAR TL
2017'de alınan teşvik bazlı yatırım tutarı