Yabancı yüzünü Türkiye’ye döndü

2017 yılını, uluslararası pazarların Türkiye
'ye yeniden yüzünü döndüğü bir yıl olarak tanımlayan Etstur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, "2016 yılında tamamen kaybolan Rus pazarının 2017'de Türkiye'ye dönüş yaptığını gördük. Özellikle Antalya
'da, Ramazan Bayramı ve eylül ayının ilk günleri gibi yüksek sezon olarak tanımladığımız zaman aralığında, oda bulmakta güçlük çektik" dedi.
Otellerdeki yoğun doluluk oranlarının iç pazar kontenjanlarını da etkilediğini aktaran Özbek, 2017'de fiyatların TL bazında arttığını kaydetti. 2018'in Rusya
ve Rusça konuşulan ülkelerden Türkiye'ye yönelik yoğun bir talebin olacağı bir yıl olarak gerçekleşeceğini aktaran Özbek, "Bu ülkelerden Türkiye'ye turist
getiren operatörler, 2018 yılı için çok ciddi uçak planlamaları yapıyorlar. Talebi ve gelişecek satışları gördükleri için operatörler uçak planlamalarını bu yönde yapıyorlar" diye konuştu. Avrupalı turistte de yüzde 40'lık bir artış beklediklerini anlatan Özbek, "Tüm bu değerlendirmeler neticesinde, 2018'de yabancı misafirin talebinin yoğun olacağını ve otel doluluklarının çok artacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla iç pazar kontenjanlarının önceki yıllardaki kadar bol olmayacağını düşünüyorum. Son dakika
misafirleri açısından da değil istedikleri oteli bulmak, herhangi bir otelde bile yer bulmanın çok zor olacağı bir yıl olacağını söylemek mümkün. İlk sinyaller bize bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. EGE ANTALYA'NIN ÖNÜNE GEÇTİ
Etstur'un 2017'de misafir sayısında yüzde 15, ciroda ise yüzde 25 oranında artış sağladıklarını anlatan Özbek, "2017'de Rus misafirin gelmesiyle Antalya'da doluluk sağlandı, ancak Avrupalı turistin gelmemesi Ege Bölgesi
'nde boşluk yarattı. Biz 2017 yılında Ege'de çok boş oda bulduk ve bu bölgeye yöneldik. Genelde yüzde 60 Antalya, yüzde 40 Ege satarken bu yıl yüzde 51 Ege, yüzde 49 Antalya sattık" dedi. 2017'de 1.5 milyon kişinin Etstur ile tatile çıktığını aktaran Özbek, 2018'de yüzde 15 büyümeyi hedeflediklerini kaydetti. 2018 erken rezervasyon
satışlarında yüzde 58 oranında büyüme yakaladıklarını aktaran Özbek, "Tabii bu suni bir rakam, bu oranın gerileyeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
?2018'DEN UMUTLUYUZ
Yerli misafirde erken rezervasyon algısının oluştuğunu aktaran Suat Özbek, "Bu yılki kampanyamızın henüz ilk döneminde bile ciddi oranda taleple karşılaştık ve ilk dönemin beklentimizin çok üzerinde rakamlarla gerçekleşti" dedi. Özbek, erken rezervasyon taleplerindeki artışın 2018 yılına umutla bakmalarını sağladığını sözlerine ekledi.