Yerlileştirme için kurul oluşturuldu

Hükümet ileri teknoloji ürünlerin sanayi ve ihracattaki payının artırılması, sanayinin ithalat bağımlılığının azaltılması ve Türk ürünlerinin rekabet gücünün sağlanması için yeni bir adım attı. Bu kapsamda Başbakan Yardımcısı başkanlığında, Maliye, Ekonomi, Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Ticaret bakanlarının katılımıyla "Yerlileştirme Yürütme Kurulu" kuruldu.

REFERANS ÜLKELER BELİRLENDİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yerlileştirme için yol haritası belirledi. Geçmişte orta gelir tuzağını başarıyla aşmış Güney Kore, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Polonya, İsrail ve Çekya Cumhuriyeti referans ülkeler olarak kabul edildi. Türkiye'nin orta gelir tuzağını aşabilmesi ve kişi başı milli gelirini 20 bin dolar seviyesinin üstüne çıkarabilmesi için referans ülkelerin uygulamaya koyduğu politikalar mercek altına alındı. Bakanlık imalat sanayinin katma değerini 10 yılda iki katına çıkaracak 5 odak sektörü de kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtlar olarak belirledi. Bilişim ve yazılım sanayisi de odak sektörler kategorisine dâhil edildi. Yerlileştirme Programı, KOSGEB, TÜBİTAK, TSE, Türk Patent ve Marka Kurumu ve eş güdüm içinde yürütülecek.