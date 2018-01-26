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Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ocak fiyatları ne kadar?

26 Ocak 2017 altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? Vatandaşlar, haftanın son iş gününde 26 Ocak Cuma sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatlarındaki son durumu en güncel şekilde sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.1.2018 08:43
Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ocak çeyrek altın fiyatları ne kadar?

26 Ocak 2018 fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların da haftanın son iş günü olan Cuma sabahından itibaren sürekli merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar bireyler 26 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 26 Ocak Cuma günü çeyrek , cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz

26 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 163,36

Satış: 163,40

Çeyrek Altın

Alış: 260,70

Satış: 266,60

Yarım Altın

Alış: 519,77

Satış: 533,19

Tam Altın

Alış: 1.046,06

Satış: 1.072,10

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.076,00

Satış: 1.086,00

Ata Altın

Alış: 1.075,39

Satış: 1.102,26

14 Ayar Altın

Alış: 92,87

Satış: 92,94

18 Ayar Altın

Alış: 118,94

Satış: 119,03

22 Ayar Bilezik

Alış: 148,60

Satış: 148,71

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ocak çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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