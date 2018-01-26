BEDAŞ yeni yatırım için kolları sıvadı

İstanbul Avrupa Yakası
'nda hizmet verdiği 5 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtımı yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ
), abonelerinin yeni bağlantı talepleri sırasında ihtiyaç duydukları yatırımları da yerine getirecek. Yeni bağlantı süreçlerini doğru yönetebilmek amacıyla 'Enerji Talep Değerlendirme Sistemi'ni yeniden yapılandıran BEDAŞ, bu yöndeki tüm talepleri dijital ortamda alacak. Yeni bağlantı taleplerini değerlendirmek, yatırım kararlarını belirlemek üzere özel bir ekip oluşturduklarını söyleyen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, talep sahiplerine daha hızlı dönüş yapacaklarını belirtti. Yiğit, "2018'e büyük bir atılımla giren BEDAŞ, bu adımla bir yandan kaynakların verimli kullanılmasını sağlarken diğer yandan da bu yatırımlara standart getirmiş olacak" diye konuştu.